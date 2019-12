Tisíce demonstrantů v centru Hongkongu vytvořily lidský řetěz

Hongkong - Tisíce prodemokratických demonstrantů vytvořily v centru Hongkongu lidský řetěz dlouhý několik kilometrů. Ještě předtím dnes účastníci protestů procházeli nákupními středisky a vyzývali obyvatele, aby boj za demokracii nevzdávali ani v roce 2020. Policie podle místních sdělovacích prostředků nasadila více než 6000 příslušníků bezpečnostních sil, aby potlačili jakékoli nepokoje, informovala agentura Reuters. Bývalá britská kolonie je od roku 1997 zvláštní správní oblastí Číny a demonstrace tam pokračují už déle než půl roku.

S příchodem večera desítky protestujících položily květiny nedaleko stanice metra Prince Edwarda, která se letos v létě stala dějištěm nejnásilnějších střetů s policií. Později tisíce demonstrantů v centru města a přístavu vytvořili několik kilometrů dlouhý lidský řetěz, jehož účastníci svítili mobilními telefony. Kolem projíždějící auta a autobusy troubily na jejich podporu. Mnoho z protestujících neslo transparenty s nápisy "Bojujme společně i v roce 2020".

Protest se poté přelil do ulic a někteří demonstranti začali stavět barikády, které zablokovaly dopravu. Po zásahu policie, která podle agentury AFP použila vodní děla, ale lidé utekli; nejméně jedna osoba přitom byla zatčena.

Na mnoha místech Hongkongu jsou sice vánoční světla a další výzdoba, ale nálada není příliš sváteční, když v ulicích hlídkují policisté v těžké výstroji. Úřady také poprvé za desetiletí zrušily s odvoláním na bezpečnost oblíbený půlnoční ohňostroj. Místo něj se uskuteční "Symfonie světel" - multimediální světelná show zahrnující projekci na nejvyšší mrakodrapy ve městě.

"Osvoboďte Hongkong. Revoluce naší doby je mým novoročním přáním," řekl novinářům třicetiletý Calvin, který se zapojil do poledního shromáždění v hlavní obchodní čtvrti. "Protestujeme už hodně dlouhou dobu, ale vláda nám stále odmítá naslouchat," dodal.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová dnes ve tříminutovém videoposelství uvedla, že šestiměsíční protesty způsobily smutek, úzkost, zklamání a hněv. "Pojďme začít rok 2020 novým předsevzetím, že obnovíme pořádek a harmonii ve společnosti. Pak budeme moci začít znovu, společně," řekla Lamová.

Čínský prezident Si Ťin-pching v silvestrovském prohlášení, které odvysílala státní televize, řekl, že upřímně doufá v to nejlepší pro Hongkong a jeho lid. Dodal, že situace v Hongkongu je několik posledních měsíců "pro všechny zdrojem znepokojení". "Jak může být v Hongkongu domov, kde budou lidé šťastně žít a pracovat, bez harmonického a stabilního prostředí?" dodal Si.

Policie uvedla, že od začátku protestů zatkla téměř 6500 lidí. Demonstrace začaly letos v červnu poté, co místní vláda předložila návrh zákona, který by umožnil předávání obviněných osob k soudům do pevninské Číny. Návrh zákona nakonec vláda pod tlakem veřejnosti stáhla, ale protesty se mezitím rozšířily a zahrnuly volání po větší demokracii a výzvu k vyšetření policejních přehmatů.

Na Nový rok se očekává účast desítek tisíc lidí ve velkém pochodu za demokracii, který se bude konat se soulasem policie. Organizátoři doufají, že tento pochod pomůže udržet protestní hnutí v pohybu i v roce 2020. Předchozího podobného pochodu začátkem prosince se odhadem účastnilo 800.000 lidí.