Tisíce Bělorusů se loučily s mrtvým aktivistou

Minsk - Tisíce Bělorusů se dnes v Minsku zúčastnily pohřbu aktivisty Ramana Bandarenka, jenž zemřel minulý týden poté, co ho zbili maskovaní muži, podle opozice patrně členové bezpečnostních složek. Lidé se s jednatřicetiletým malířem loučili zvednutýma rukama, ve kterých drželi květiny, popsala agentura Reuters. Podle agentury AFP na pohřeb přišlo na 5000 lidí, mnozí s květinami v opozičních barvách - červené a bílé.

Během pohřbu skandovali "Ať žije Bělorusko" nebo "Jdu ven", což byla poslední Bandarenkova slova, která napsal v chatu sociální platformy, než 11. listopadu opustil svůj byt, aby se podíval, co se děje na takzvaném náměstí Změn. Podle svědků tam tehdy neznámí muži chtěli strhnout vyvěšený symbol běloruské opozice - bílo-červeno-bílou vlajku.

Bandarenko zemřel v nemocnici poté, co ho neznámí maskovaní muži brutálně zbili. Podle opozice šlo patrně o členy bezpečnostních jednotek. Ministerstvo vnitra tuto verzi odmítá a vyšetřovací výbor tvrdí, že Bandarenko měl kromě úrazů také otravu alkoholem a zemřel po potyčce s civilisty.

"Přivést Ramana zpět není v naší moci, ale můžeme se postarat o to, aby se takové zločiny už nikdy neopakovaly," napsala z litevského exilu opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská.

Běloruské úřady tento týden zadržely zdravotníka, jenž v médiích zveřejnil lékařskou zprávu o Bandarenkově úmrtí, z níž vyplývá, že v krvi testy neprokázaly žádný alkohol. Prokuratura nyní zdravotníka vyšetřuje kvůli prozrazení lékařského tajemství, šíření falešné informace a rozdmýchávání napětí ve společnosti, píše Reuters. Bezpečnostní složky zadržely i novináře, jenž zprávu publikoval.

Evropská unie umělcovu smrt odsoudila a ve čtvrtek oznámila další sankce proti režimu autoritářského vládce země Alexandra Lukašenka. Nové postihy by měly vedle běloruských činitelů zahrnovat i instituce a firmy podporující Lukašenka v potlačování opozičních protestů.

Běloruskem zmítá politická krize od srpna, kdy Lukašenko, jenž zemi vládne už 26 let, podle oficiální verze opět vyhrál prezidentské volby. Opozice a také některé západní země považují tento výsledek za zmanipulovaný. Policie proti demonstrantům tvrdě zasahuje, ochránci lidských práv hovoří o hromadném zatýkání, zastrašování a mučení protestujících.

Jediná běloruská nositelka Nobelovy ceny, spisovatelka Světlana Alexijevičová, která byla ve vlasti jedinou neuvězněnou členkou vedení koordinační rady opozice a která na konci září odjela do Německa, prohlásila, že se do Běloruska nevrátí, "dokud Lukašenko neodejde". V německém časopise Der Spiegel připustila, že Lukašenko poté, co zbavil protesty jejich vůdců, se může u moci udržet.