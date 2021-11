Tisíc lékáren se zapojí do osvěty o užívání antibiotik u dětí

Praha - Více než tisíc lékáren v Česku se příští týden zapojí do osvětové kampaně o užívání antibiotik. V takzvaném antibiotickém týdnu, který se koná už pojedenácté, se lékárníci chtějí zaměřit na podávání antibiotických kapek, tablet či mastí u dětí. Poučit chtějí hlavně rodiče či prarodiče. Akci, která potrvá od 15. do 21. listopadu, dnes na tiskové konferenci představili zástupci České lékárnické komory.

"Cílem je upozornit na hrozbu antibiotické resistence. Letošní ročník se zaměřuje na správné užívání antibiotik u dětí. Chtěli bychom poučit novou generaci rodičů malých dětí a odstranit mýty o antibioticích," řekl viceprezident komory Martin Kopecký. Varoval před "laickými radami", které se objevují na sociálních sítích či různých webech.

Penicilin a jeho léčivé účinky objevil v roce 1928 britský mikrobiolog Alexander Fleming. Antibiotika jsou určena na léčbu bakteriálních infekcí, nefungují na virové nákazy. Spotřeba v Česku za posledních 30 let vzrostla víc než o pětinu. Většinu antibiotik předepisují lékaři v ambulancích, a to hlavně na infekce dýchacích cest. Asi polovina těchto léků se podle zjištění Státního zdravotního ústavu podává nesprávně. Nadužívání přispívá k tomu, že bakterie začínají být odolné a přestávají na léčivo reagovat.

U antibiotik je nutné dodržovat dávkování i pravidelné intervaly podávání. Musí se dbát na to, zda se mají užívat před jídlem či po něm a také s časovým odstupem od některých potravin. Týká se to třeba mléčných výrobků, minerálek a citrusů. Důležitý je pitný a klidový režim. Musí se také vypotřebovat celé balení či množství, které stanoví lékař. Nestačí si vzít lék jen párkrát, než se pacientovi uleví. Platí to u tablet, kapek i mastí.

Podle první místopředsedkyně sdružení dětských praktiků Hany Cabrnochové je podstatná spolupráce lékárníků s ošetřujícími lékaři dětí. "Je ideální, když jsou jejich pokyny shodné," uvedla Cabrnochová. Lékárníci také mohou s praktikem dávkování či výběr léku konzultovat. Podle Kopeckého je potřeba k antibiotikům přistupovat "s respektem" a užívat je správně, aby dál účinkovala.