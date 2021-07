Tischler věřil v body i za stavu 0:2, zase se trefil směrem k tramvaji

Praha - Stejně jako v minulé sezoně i letos se stal pardubický fotbalista Emil Tischler prvním střelcem svého týmu v novém ročníku nejvyšší soutěže. Zatímco vloni čekal třiadvacetiletý záložník na trefu do druhého kola, nyní se prosadil hned v úvodním zápase, kdy se postaral dvěma brankami o remízu 2:2 s Karvinou. Pardubice přitom prohrávaly ještě půl hodiny před koncem 0:2.

"To, že jsem zase prvním ligovým střelcem našeho týmu v sezoně, jsem si neuvědomil. Až po zápase mi došlo, že jsem se trefil zase směrem k tramvajové zastávce," žertoval Tischler v nahrávce pro média a narážel na to, že Východočeši hrají své domácí duely ve vršovickém Ďolíčku.

"Když se podíváme na průběh zápasu, můžeme být za bod rádi. Na konci se možná dalo vytěžit ještě víc, ale z hlediska toho, jak se duel vyvíjel, jsme spokojení. V minulé sezoně jsme začali porážkou, teď máme alespoň bod," uvedl Tischler.

Pardubice prohrávaly už po šesti minutách hry, kdy se prosadil z penalty Kristi Qose. Na začátku druhé půle přidal druhou branku Michal Papadopulos. Tischler přesto za nepříznivého stavu věřil, že se podaří zápas zvrátit.

"Ze začátku jsme sice zaspali, ale jinak si myslím, že jsme byli celý zápas lepším týmem. I po té druhé brance jsme hráli dobře, byli lepší na balonu a zasloužili si vyrovnat. Bylo znát, že jsme na tom kondičně možná lépe než soupeř a v závěru měli více sil. Nohy nám šly dobře a to je v takových zápasech vždy potřeba," uvedl bývalý záložník Slovácka.

Důležitý byl z jeho pohledu gól na 1:2, kdy si v 64. minutě zaběhl za karvinskou obranu a přeloboval brankáře Vladimíra Neumana. "Secvičené to nebylo, ale měli jsme oční kontakt se Slámičem (Jiří Sláma) a ten mi dal parádní balon. My ty náběhy za obranu chceme dělat, ale tenhle vyplynul ze hry. Byla to spontánní situace," popsal Tischler.

Snížení na rozdíl branky dodalo Východočechům novou energii a při dalším náporu si vytvořili řadu příležitostí. Po jednom z rohových kopů čtvrt hodiny před koncem Tischler hlavičkou vyrovnal a poprvé vstřelil v lize dva góly v jednom zápase.

"Je jasné, že vám vždy takový gól na 1:2 pomůže najít další síly. I z hlediska diváků to bylo dobré, protože si musíte získat za stavu 0:2 jejich podporu. Když se vám to povede a máte je v zádech, pomůže vám to a zároveň je to pro soupeře nepříjemné," řekl Tischler.

Pardubice, které v lize obhajují sedmé místo, remizovaly s Karvinou stejným rozdílem jako na jaře a v dalším kole je čeká utkání na hřišti Olomouce. "Věřím, že nám fanoušci budou fandit stejně jako minule a my se zde pokusíme zase vyhrát," dodal rodák z rakouského Stockerau.