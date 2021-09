Tipy na doučování nabízí nový web, doplňuje Národní plán doučování

Praha - Pomoct dětem s výpadkem z distanční výuky má nový web neziskové organizace Člověk v tísni s názvem Doučujte.cz. Nabízí tipy, jak podpořit žáky v učení a motivovat je k práci. Web doplňuje systém Národního plánu doučování, který pro zmírnění dopadů výpadku prezenční výuky připravilo ministerstvo školství. ČTK o tom informovala Adéla Pospíchalová z Programu sociální integrace společnosti Člověk v tísni.

Cílem iniciativy je podle ní podpora propojení škol s odborníky z praxe, nevládními organizacemi, studenty pedagogických fakult a dalšími dobrovolníky. "Kromě přímé pomoci spolupracujeme s ministerstvem školství a Národním pedagogickým institutem na metodické podpoře pro školy při identifikaci ohrožených dětí. Chceme nabídnout plošnou podporu všem, kteří byli výpadkem postiženi a potřebují intenzivní doučování a další pomoc," uvedla Pospíchalová.

Již nyní podle ní nabízí doučování sociálně znevýhodněným dětem několik desítek neziskových organizací. Mapa s kontakty na různé organizace je k dispozici na webu Národního plánu doučování. "Školy také mohou využít možnosti doučování studenty vysokých škol, které lze oslovit prostřednictvím iniciativy Fakulty doučují," řekla Pospíchalová.

Na novém webu Doučujte.cz podle ní budou neziskové organizace sdílet doporučení, tipy a odkazy k doučování. Společnost Člověk v tísni kromě toho zřídila konzultační linku jakdoucovat@clovekvtisni.cz. Školy i tímto způsobem mohou požádat o pomoc s organizací doučování.

Národní plán doučování počítá s tím, že na něj školy do konce letošního roku dostanou asi 250 milionů korun. Za jednu hodinu doučování obdrží vyučující do 250 korun. Této činnosti se budou věnovat mimo běžnou pracovní dobu ve škole na základě zvláštní dohody. Aktivit se budou moci účastnit vybraní žáci základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií či konzervatoří a posledních ročníků středních škol. Žáky by měli tento měsíc vytipovat ředitelé ve spolupráci s učiteli a školskými poradnami.

Peníze by měly školy podle dřívějších informací ministerstva dostat zřejmě do přelomu září a října. Na podzimní doučování naváže od začátku roku 2022 do konce školního roku 2022/2023 program podpory škol z Národního plánu obnovy se třemi miliardami korun z evropských peněz.

Do distančního vzdělávání se podle ministerstva v minulém školním roce vůbec nezapojilo kolem 11.000 žáků, tedy asi procento všech v základních školách. Zhruba 50.000 dětí se neúčastnilo výuky on-line. Nejhůře podle průzkumů postihla epidemie vzdělávání v chudých lokalitách Ústeckého, Karlovarského či Moravskoslezského kraje.