Tipsport nabídl první a druhé fotbalové lize partnerství za 120 milionů korun

Praha - Sázková společnost Tipsport nabízí za smlouvu o titulárním partnerství první a druhé fotbalové ligy 120 milionů korun. Informovala o tom v tiskové zprávě, v níž také uvedla, že předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda nadále preferuje nižší nabídku. LFA, která řídí profesionální soutěže v Česku, se proti vyjádření Tipsportu ohradila.

Podle Tipsportu se Svoboda na středečním ligovém grémiu znovu pokusil vyvolat hlasování o výrazně nižší nabídce stávajícího titulárního partnera, kterým je konkurenční Fortuna. LFA to popřela.

"Český fotbal si stěžuje, že má málo peněz. Slýcháme to od klubů i od samotné LFA. Tipsport se s podfinancováním fotbalu snaží dlouhodobě bojovat jak finanční podporou jednotlivých vrcholových klubů, tak i ligového fotbalu jako celku například prostřednictvím nákupu práv a teď i nabídkou na nesrovnatelně hodnotnější titulární partnerství od sezony 2024/25," uvedl generální ředitel Tipsportu Petr Knybel.

"Informacím o finančních problémech českého fotbalu je ale obtížné uvěřit za situace, kdy předseda LFA otevřeně nabádá kluby, aby bez výběrového řízení odhlasovaly nižší nabídku. Věřím, že kluby se předsedy LFA budou ptát, proč by měly samy sebe takto ošidit a v čím zájmu takové jednání je. Protože zájem klubů ani zájem fotbalu to není," řekl Knybel.

LFA se proti tomu ohradila. "Musíme se jako LFA ohradit proti tvrzení, že by byly kluby nabádány k přijetí nabídky, která by pro ně měla být méně výhodná, či dokonce náznakům nějakého protisoutěžního jednání," uvedl Svoboda. "Jak společnost Tipsport ve své zprávě uvádí, je sama partnerem a sponzorem celé řady fotbalových klubů, stejně jako klubů či soutěží v jiných sportovních odvětvích a nedomnívám se proto, že by snad LFA v oblasti reklamy či sponzoringu měla či mohla narušovat hospodářskou soutěž," řekl šéf LFA.

Fortuna uvedla, že situaci vnímá jako způsob konkurenčního boje. "V rámci něho je ale třeba vycházet z faktů. Fortuna je dlouholetým a spolehlivým parterem, který dokázal, že fotbal umí podpořit a podržet i ve složitých dobách, který do kultivace a zlepšování odvětví investuje i nad rámec sjednaných plnění, který kluby v další obchodní činnosti nesvazuje nesmyslnými exkluzivitami, jež jim blokují příjmy z dalších zdrojů atp.," uvedl PR manažer Fortuny Petr Šrain pro ČTK.

Poukázal na dřívější vyjádření zástupce Tipsportu. "V říjnu 2019 v rozhovoru pro Seznam zprávy akcionář zmíněné společnosti vyčíslil hodnotu generálního partnerství s fotbalem na 50 milionů korun s tím, že vyšší investice 'není smysluplná a efektivní'. Už v té době přitom byla reálná částka investovaná do fotbalu ze strany Fortuny skokově vyšší," řekl Šrain.

Kontrakt s Fortunou, který platí do konce června 2024, přináší ročně do pokladny LFA zhruba 78 milionů korun. Kluby s ní zatím odmítají smlouvu prodloužit. Podle Svobody nejsou jednání s Fortunou uzavřena, obě strany se přiklánějí k prodloužení o jeden rok.

Tipsport se podle serveru iDNES.cz zajímá také o vysílací práva, které liga nyní prodává Pragosportu za 150 milionů korun na sezonu. Platnost kontraktu vyprší na konci června 2024. Audiovizuální smlouvu mezi LFA a Pragosportem na popud šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka přezkoumává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).