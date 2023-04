Ting Li-žen se po vítězném tie-breaku stal prvním čínským mistrem světa v šachu

Astana - Novým šachovým mistrem světa se stal jako první Číňan v historii Ting Li-žen. V dnešním tie-breaku zápasu v Astaně udolal Jana Něpomňaščiho z Ruska 2,5:1,5 v rapid šachu. Ting Li-žen po deseti letech vystřídal na šachovém trůnu světovou jedničku Magnuse Carlsena z Norska, který se další obhajoby vzdal.

Třicetiletý Ting Li-žen se stal 17. všeobecně uznávaným šampionem, byť jeden z titulů mistra světa dosud získalo už 21 hráčů. V roce 1993 totiž založil tehdejší mistr světa Garry Kasparov po vleklých sporech s FIDE šachovou organizaci PCA, která začala vyhlašovat vlastního šampiona. V roce 2006 se souboje o titul opět sjednotily.

Něpomňaščij neuspěl v zápase o světového šampiona ani na druhý pokus, v roce 2021 podlehl Carlsenovi 3,5:7,5. Kromě titulu získal vítěz i odměnu 1,1 milionu dolarů (asi 24 milionů korun). Poražený obdrží 900 tisíc dolarů (19 milionů korun).

V Astaně skončil jeden z nejdramatičtějších zápasů, jejichž historie sahá až do roku 1886. Duel světové dvojky Něpomňaščiho se světovou trojkou Ting Li-ženem nabídl na nejvyšší úrovni nezvykle vysoký počet výher, ve 14 partiích klasického šachu si oba hráči připsali po třech triumfech. Něpomňaščij v zápase třikrát vedl, jeho soupeř ale dokázal pokaždé srovnat.

Za stavu 7:7 tak musel rozhodnout dnešní tie-break, který se hrál na čtyři partie zrychleným tempem. První tři partie rapid šachu skončily remízou a vyrovnaná dlouho byla i čtvrtá. V oboustranné časové tísni ale nakonec bílými figurami hrající Něpomňaščij zachyboval a v 68. tahu musel kapitulovat. Na bleskový šach už nedošlo.

Ting Li-žen se stal druhým asijským mistrem světa po Indovi Višvánáthánu Ánandovi, který vládl v letech 2007 až 2013. K zápasu se přitom kvalifikoval až jako náhradník za Carlsena, na Turnaji kandidátů obsadil druhé místo za svým ruským soupeřem.

Něpomňaščij by ani v případě triumfu nepřidal devátý ruský, potažmo sovětský titul, jelikož hrál kvůli ruské invazi na Ukrajinu pod neutrální vlajkou Mezinárodní šachové federace FIDE. Sám loni v březnu podepsal otevřenou výzvu 44 ruských šachistů a šachistek k ukončení agrese.

Poražený Něpomňaščij si s jistotou zahraje příští rok Turnaj kandidátů, ze kterého vzejde Ting Li-ženův vyzyvatel. Není příliš pravděpodobné, že by se do dalšího cyklu bojů o mistra světa znovu zapojil Carlsen, jenž je po dnešku šampionem už "pouze" v bleskovém a rapid šachu. Fenomenální Nor dlouhodobě kritizuje formát zápasů v klasickém šachu jako zastaralý a momentálně necítí motivaci usilovat o šachový trůn.