Timmermansovi bude Babiš tlumočit obavy z nových klimatických návrhů

Praha - Soubor klimatických návrhů Evropské komise označil premiér Andrej Babiš (ANO) před dnešní schůzkou s místopředsedou komise Fransem Timmermansem za radikálnější, než se plánovalo. Máme obavy o průmysl a zaměstnanost, řekl ČTK a televizi Nova. S textem, který má 3,5 tisíce stran se seznamoval spolu s vybranými ministry ve čtvrtek večer po zveřejnění návrhu. "Jsou tu zvláštní nápady, že už nebudeme vyrábět ani prodávat auta na spalovací motory po roce 2035, to jsou věci, které jsou zarážející a musíme vědět, kam to směřuje," uvedl dnes Babiš.

Pro Česko považuje Babiš za nejdůležitější zachování nezávislého energetického mixu. "To znamená, my chceme jádro, potřebujeme, když skončíme spalování uhlí pro teplárenství, přechod přes plyn a samozřejmě, pokud máme a chceme splnit klimatické cíle, tak musí Evropská komise zohlednit problém kůrovce, " vypočítal priority vyjednávání.

"Ten návrh je podstatně radikálnější a my máme obavy, že bude mít zásadně negativní vliv na náš průmysl a zaměstnanost našich lidí," uzavřel.

Soubor klimatických návrhů unijní exekutivy obsahuje například konec výroby benzinových a dieselových aut, zpoplatnění emisí z dopravy či vytápění budov nebo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie.

Komise mimo jiné navrhuje, aby nové vozy v EU od roku 2035 nemohly produkovat žádné emise oxidu uhličitého, což zásadně prodraží a prakticky znemožní jejich výrobu. Brusel rovněž navrhuje zásadní rozšíření systému emisních povolenek, jejichž prostřednictvím by se mělo nově platit i za znečišťování ovzduší v důsledku silniční či lodní dopravy a vytápění budov. Průmyslové podniky či aerolinky by měly přijít o bezplatné povolenky.

Unijní exekutiva plánuje také zavést takzvané uhlíkové clo, které by měly platit podniky vyvážející do EU neekologicky vyráběné produkty jako ocel, hliník, cement, hnojiva či elektřinu. Podle zástupců českých odborových asociací a svazů budou důsledky návrhů pro ČR značné a vláda by měla analyzovat, jaké náklady přinesou a jak je financovat.