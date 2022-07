Timmermans v Praze apeloval na jednotu EU v klimatických otázkách

Praha - Na jednotu členských států Evropské unie v klimatických otázkách dnes v Praze apeloval místopředseda Evropské komise (EK) odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans. Novinářům při příchodu na druhý den zasedání ministrů životního prostředí EU řekl, že při možné energetické krizi způsobené ruskou invazí na Ukrajinu je nutné zrychlit využívání obnovitelných zdrojů energie. Apeloval také na solidaritu v zásobování plynem.

"Je zřejmé, že jediná energie, která bude levnější než ta dosavadní, je obnovitelná energie. Přechod k obnovitelným zdrojům se tak stal ještě více urgentní," řekl Timmermans v souvislosti s vysokými cenami energií poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. "Nemůžete pomocí kouzelné hůlky udělat z drahého plynu levný, ale můžete přinést svým obyvatelům levnější obnovitelné energie," doplnil.

Po debatě s poslanci Evropského parlamentu tento týden prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), že k nejtěžším úkolům českého předsednictví bude patřit zajištění solidarity v zásobování plynem při očekávaném omezení či zastavení dodávek z Ruska. Moskva začátkem týdne odstavila plynovod Nord Stream 1 kvůli pravidelné údržbě, unijní země ale považují za reálnou možnost, že po ohlášených deseti dnech dodávky neobnoví.

"Pokud ukážeme solidaritu mezi všemi členskými státy, můžeme to překonat. Bude to těžké, budou muset být učiněna těžká rozhodování, ale můžeme to překonat způsobem, který ochrání zájmy našich obyvatel a průmyslu," poznamenal místopředseda EK. Kremlu je podle něj nutné ukázat, že Evropu nelze rozdělit. EU podle něj musí zůstat solidární s Ukrajinou.

Ministři dnes budou diskutovat o společném unijním postoji pro listopadovou konferenci OSN o změně klimatu (COP 27) v Egyptě. Podle Timmermanse je Evropa v klimatických otázkách lídrem, je nutné sjednotit pozici pro konferenci a následně ji sdílet se světem. Některé země mimo EU se podle eurokomisaře inspirují postupy Evropy, například Čínu zmínil v souvislosti se systémem obchodování s emisními povolenkami.

"Snahou všech členských států aspoň zatím, co máme informace a jednáme, je dál pokračovat ve snižování emisí," řekla česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Náměstek polské ministryně klimatu a životního prostředí Adam Guibourgé-Czetwertyňski poznamenal, že k dosažení cílů je nutné mobilizovat i další části světa.

Bulharský ministr Borislav Sandov uvedl, že je i pro jeho zemi důležité, jak se EU postaví k tématu a jaká bude pozice bloku pro konferenci v Egyptě. A to i proto, že bulharská vláda tento týden rozhodla o tom, že se země bude oficiálně ucházet o uspořádání konference COP 29 v roce 2024.

Právě změna tohoto systému je podle Timmermanse jedním z bodů klimatického balíčku zvaného Fit for 55, na němž je ještě potřeba hledat shodu mezi Evropským parlamentem a Radou EU. Balíček EK představila loni v létě. Opatření vyplývající z 13 legislativních návrhů by měla pomoci EU dosáhnout 55procentního snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 proti roku 1990 a uhlíkové neutrality do roku 2050.

V souvislosti s klimatickými změnami připomněl loňské povodně v Německu a Belgii, při kterých zemřelo více než 200 lidí. Hovořil také o tornádu v ČR, které před rokem zabilo šest lidí a zničilo několik vesnic na Hodonínsku a Břeclavsku. Podle Timmermanse by EU mohla určit den, kdy si bude oběti živelných katastrof pravidelně připomínat.