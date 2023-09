TikTok dostal v EU pokutu kvůli zpracovávání osobních údajů dětí

Dublin - Čínská aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok dostala v Evropské unii pokutu 345 milionů eur (8,5 miliardy Kč) za to, že při zpracovávání osobních údajů dětí porušovala zákony o ochraně osobních údajů. Informoval o tom dnes irský úřad pro ochranu osobních údajů (DPC), do jehož kompetence tyto případy v unii spadají. Provozovatel čínské aplikace s rozhodnutím ani s výší pokuty nesouhlasí. Tvrdí, že na většinu vytýkaných záležitostí už zareagoval změnami v ochraně osobních údajů.

Irský DPC je hlavním regulátorem pro ochranu osobních údajů pro mnoho největších technologických společností působících v Evropské unii. Řada z nich totiž své regionální sídlo umístila kvůli daním právě v Irsku, ač jsou původně z mimoevropských zemí, často ze Spojených států.

Čínská platforma, která spadá pod firmu ByteDance, podle irské komise porušila v období od 31. července 2020 do 31. prosince 2020 řadu zákonů EU o ochraně osobních údajů. Jako porušení zákona úřad uvádí mimo jiné to, že v roce 2020 byly účty uživatelů mladších 16 let ve výchozím nastavení jako "veřejné" a že TikTok při propojení prostřednictvím funkce "rodinného párování" neověřoval, zda je uživatel skutečně rodičem nebo opatrovníkem daného dětského uživatele.

Mluvčí společnosti TikTok uvedl, že většina výtek není relevantní s ohledem na opatření, která TikTok zavedl v září 2021, tedy před začátkem vyšetřování. V listopadu 2020 platforma přidala do funkce rodinného párování přísnější rodičovskou kontrolu a v lednu 2021 změnila výchozí nastavení pro všechny registrované uživatele mladší 16 let na "soukromé".

Irská komise dala čínské platformě tři měsíce na to, aby u vytýkaných záležitostí zjednala do tří měsíců nápravu. Úřad zároveň vyšetřuje předávání osobních dat společností TikTok do Číny a to, zda je přesun osobních údajů do zemí mimo sedmadvacítku v souladu s unijními právní předpisy.

Na základě unijního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavedeného v roce 2018 může hlavní regulační orgán dané firmě uložit pokutu až do výše čtyř procent jejích celosvětových tržeb.