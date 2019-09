Tiché doteky režiséra Michala Hogenauera varují před manipulací

Praha - Thriller Tiché doteky režiséra Michala Hogenauera s Eliškou Křenkovou v její první hlavní filmové roli varuje před fanatickými komunitami a jejich manipulací s lidmi. Hlavní hrdinka, česká dívka Mia, v příběhu pracuje v cizí zemi jako au-pair. Stane se tam obětí manipulace rodiny, která vyznává řadu striktních a radikálních výchovných pravidel včetně toho, že "rodina není demokracie". Do českých kin vstoupí snímek natočený v zahraničí v česko-nizozemsko-lotyšské koprodukci 3. října.

"Snažili jsme se zpracovat téma manipulace. Cítil jsme, že to je něco, co mě obklopuje - ať už je to marketinková, politická nebo manipulace v rámci vztahů a jak je jedinec manipulován společností, " řekl ČTK režisér Hogenauer. "Dostal jsem se i ke konkrétním skupinám a sektám, které manipulaci využívají k získávání dalších ´ovcí´ pro svůj kolektiv," dodal.

Hogenauer se při tvorbě filmu volně inspiroval učením sekty Twelve Tribes (Dvanáct kmenů), která v současné době působí také v Česku. Její členové žijí striktně podle Bible v přísně hierarchizovaném společenství. Živí se pěstováním vlastních plodin a chovem hospodářských zvířat. Své děti odmítají posílat do veřejných škol i kvůli tomu, že se tam vyučuje sexuální výchova a evoluční teorie. Společenství na sebe strhlo pozornost v roce 2013, kdy policie na jednom německém statku Dvanácti kmenů udělala zátah a vzala jeho obyvatelům všechny děti s odůvodněním, že byly týrány.

Ve filmu se Mia musí starat o dům ve vilové čtvrti, ale především o desetiletého Sebastiana. Postupně se ukazuje, že nová rodina je součástí jakési fanatické komunity. Porušení nastoleného pořádku by pro Miu znamenalo potupnou cestu zpět domů. Nechce zklamat jejich důvěru, přijít o navázaný vztah se Sebastianem ani se předčasně vracet. Skrze systematickou manipulaci však začne popírat své dřívější hodnoty. "Osobně si myslím, že téma manipulace je časté a velké - i já jsem se s ní ve svém životě setkala a také jsem dřív byla lehce zmanipulovatelná, takže mám podobné zkušenosti," podotkla Křenková.

Kromě Křenkové se ve stěžejních rolích představí přední nizozemští herci Monic Hendrickxová a Roeland Fernhout, roli Sebastiana režisér svěřil desetiletému Jacobovi Juttemu.

Film s rozpočtem necelých 20 milionů korun byl letos uveden na festivalu v Karlových Varech. Aktuálně míří na filmový festival do korejského Pusanu, následně pak na festivaly do Milána či Káhiry. Počítá se i se zahraniční distribucí.