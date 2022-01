Tibetský režisér a politický vězeň vyzval k bojkotu olympiády v Pekingu

Praha - Tibetský filmař Döndub Wangčhen dnes při setkání v českém Senátu vyjádřil obavy ze situace v Tibetu, kde podle něj hrozí kulturní genocida. Za svůj dokument o olympiádě v Číně v roce 2008 ho čínský režim uvrhl na šest let do vězení. Před dalšími olympijskými hrami v Pekingu cestuje po evropských zemích, vyzývá k bojkotu her a snímek Nechat strach za sebou (Leaving Fear Behind) promítá. V Praze se ještě v úterý setká s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a se členy zahraničního výboru.

Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS) uvedl, že pořádání olympiády v Číně je podle něj nonsens. Stejně jako v roce 1936 v Berlíně nebo později v Moskvě jde především o propagaci režimu, zastření a odvedení pozornosti od totalitního chování těchto společností vůči menšinám obyvatelstva, uvedl dnes. "Pokládáme rozhodnutí MOV o pořádání OH v Číně jako nezralé a do jisté míry nezodpovědné a plně podporujeme úsilí režiséra Wangčhena, aby přesvědčoval země, aby tyto olympijské hry bojkotovaly," řekl.

Režisér Döndub Wangčhen se chce v Evropě podělit o svůj osobní příběh, ale především diskutovat o významu olympiády pro Tibeťany i jiné národnostní menšiny. "Chtěl bych vyjádřit obavy ze situace, která je v Tibetu. Dochází tam k velké krizi, současný prezident se chová jako druhý Mao Ce-tung, dochází k politice kulturní exterminace," řekl dnes režisér při setkání se senátory.

"Jazyk, náboženství, buddhismus je v ohrožení, v ohrožení je i tibetská identita. Je to snaha proměnit Tibet v zemi, kde vládne čínská kultura. Hrozí tady kulturní genocida. Jsem tu proto, abych o této situaci hovořil také v kontextu olympiády, která má brzy začít v Číně," řekl filmař.

Dönduba Wangčhena doprovází ředitel evropské části mezinárodní organizace International Campaign for Tibet Wangpo Tethong. "Je zkreslená představa, že se mladí lidé, kteří se věnují sportu, o politické otázky nezajímají. Bylo jich mnoho i v minulosti, těch, kteří měli na paměti i jiné otázky než jen sport, třeba Muhammad Ali. Chci jim vyjádřit podporu a říci jim, že i jejich názoru je dopřáno sluchu. Mezinárodní olympijský výbor se snaží jejich hlas umlčet. Je třeba tyto hlasy poslouchat a bránit je," řekl dnes v Senátu.

Döndub Wangčhen obdržel v roce 2012 Mezinárodní cenu svobody tisku, kterou udílí Výbor na ochranu novinářů. V roce 2014 se stal nositelem Ceny Václava Havla za kreativní disent, kterou mu udělila nadace Human Rights Foundation.