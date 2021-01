Tibeťané v indickém exilu volí svého nového politického vůdce

Dharamsala (Indie) - Stovky Tibeťanů žijících v exilu se dnes navzdory chladnému a deštivému počasí zúčastnily v severoindickém městě Dharamsale volby svého nového politického vůdce, uvedla agentura AP. V Dharamsale sídlí tibetská exilová vláda.

Tibet anektovala v 50. letech Čína, která tento akt označuje za poklidnou liberalizaci. Nicméně počínání Číny v tomto regionu, který má status autonomní oblasti, pravidelně kritizují skupiny ochránců lidských práv a tibetský exil.

Volby dnes poznamenala preventivní opatření proti šíření koronaviru. Voliči s rouškami na obličeji čekali spořádaně v řadě při dodržení bezpečného rozestupu mezi sebou. Jedná se o první kolo hlasování, z něhož vzejdou dva kandidáti na nejvyšší post prezidenta. Rozhodující druhé kolo se pak má uskutečnit v dubnu.

"Vysíláme tím (volbami) do Pekingu jasnou zprávu, že Tibet je okupovaný, ale Tibeťané v exilu jsou svobodní. A když máme šanci, příležitost, dáváme přednost demokracii," řekl dnes podle agentury AP Lozang Sanggjä, který brzy dokončí své druhé a poslední funkční období tibetského politického vůdce. "Bez ohledu na to, co děláte, pýchou Tibeťanů, smyslem Tibeťanů je být demokratický a uplatňovat demokracii," dodal.

Tibetská exilová vláda, která byla vytvořena v roce 1959, se nyní nazývá Centrální tibetská administrativa. Má výkonné, soudní a zákonodárné orgány, do nichž, včetně prezidenta, se od roku 2011 vybírají kandidáti ve volbách.

Čína prohlašuje, že Tibet je její historickou součástí od 13. století, a Čína tomuto himálajskému regionu vládne od roku 1951. Mnozí Tibeťaná však tvrdí, že po většinu svých dějin byli skutečně nezávislí a že čínská vláda chce využívat jejich region bohatý na zdroje a zároveň likvidovat jejich kulturní identitu.