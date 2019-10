Tibet má podle exilového premiéra naději zbavit se útlaku pokojně

Praha - Tibetský národ má podobně jako Češi a Slováci před 30 lety naději na pokojné znovuzískání svobody, uvedl dnes předseda tibetské exilové vlády Lozanga Sanggjäa. Česko nejen za březnové vyvěšováním vlajek na výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci zaslouží respekt. Sanggjäa to dnes řekl v sídle Senátu při zahájení výstavy fotografií z Tibetu, která vyjádření podpory tibetskému lidu.

"Dokud bude tibetská vlajka vlát, budeme mít vždy naději, ten sen, že získáme znovu naši svobodu. Když to dokázali Češi, dokážeme to i my," uvedl Sanggjäa. "Jsme přesvědčeni, že se nám podaří zbavit se útlaku, budeme svobodní, budeme žít ve spravedlivé společnosti a budeme mít všechna svá práva," dodal.

Tibetský exilový premiér připomenul, že čínský komunistický režim v 60. letech minulého století ještě před takzvanou kulturní revolucí zboural 98 procent budhistických klášterů v Tibetu. Důvodem prý byla snaha zničit tibetskou kulturu a identitu, což se ale režimu nepodařilo.

Místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu STAN uvedl, že boj Tibeťanů připomíná nesamozřejmost a křehkost svobody. Češi by s ohledem na svou historickou zkušenost měli tibetské snaze rozumět více než kdokoli jiný, dodal.

Předseda parlamentní skupiny přátel Tibetu Přemysl Rabas (za hnutí Senátor 21) uvedl, že je morální povinností Čechů podporovat boj za lidská práva a svobodu. "Tento postoj v každé svobodné a sebevědomé zemi musí stát nad ekonomickými zájmy. Hospodářský růst je pro společnost zhoubný, stojí-li na utlačování práv jednotlivce, omezování svobody či potlačování menšin," řekl Rabas. "Nelze otevírat dveře zlu a mlčet lhostejně k tomu, když se někde zabírá území suverénního státu jiným státem," uvedl. "Tibet se stal symbolem boje za svobodu a lidskou důstojnost," dodal.

Vernisáži, kterou hudebně doprovodil zpěvák Tomáš Klus, předcházela diskuse k výročí prvního setkání dalajlámy a prvního českého prezidenta Václava Havla v roce 1990. Podle tibetského exilového premiéra toto setkání otevřelo dalajlámovi dveře k dalším státníkům západního světa.