TI podala podněty na přezkum verdiktu o Babišově střetu zájmů

Praha - Organizace Transparency International (TI) dnes podala ministerstvu spravedlnosti podnět, aby přezkoumalo rozhodnutí, kterým středočeský krajský úřad rozhodl o zastavení přestupkového řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli možnému střetu zájmů. Organizace o tom informovala v tiskové zprávě. Argumenty zaslala i nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který by mohl proti rozhodnutí podat žalobu, pokud by zjistil závažný veřejný zájem k prošetření věci.

Na Zemana i ministerstvo se před týdnem obrátil také úředník ze středočeského úřadu, který o zastavení řízení rozhodl. Helena Frintová z úřadu uvedla, že tak učinil na základě tlaku médií a politiků, kteří vyžadovali přezkum rozhodnutí.

Správní řízení, které TI iniciovala, se týkalo údajného přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se bránil tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Středočeský úřad řízení pravomocně zastavil, podle něj nebylo prokázáno, že by Babiš ovládal mediální společnosti. Kritici poukazovali na to, že středočeské hejtmanství řídí hnutí ANO.

TI připomíná, že před posledním verdiktem kraje černošický městský úřad dvakrát rozhodl, že Babiš zákon o střetu zájmů porušuje a vyměřil mu pokutu 200.000 korun. "Krajem uveřejněný dokument vykazuje celou řadu nestandardností a vzbuzuje pochybnost, zda má ještě parametry nezávislého rozhodnutí. Celkově pak vyznívá spíše jako obhajoba obviněného Andreje Babiše," konstatuje organizace.

Ministerstvo spravedlnosti má na základě podnětu posoudit, jestli rozhodnutí bylo v souladu se zákonem a neobsahuje pochybení. "Současně jsme s ohledem na to, že krajský úřad sám zaslal věc i nejvyššímu státnímu zástupci, považovali za důležité naše argumenty sdělit i jemu," uvedl právník TI Jan Dupák.

Podle TI krajský úřad vykládá zákon o střetu zájmů svévolně, organizaci vadí i to, že bere jako relevantní důkaz vyjádření správců Babišových svěřenských fondů. "Při prohlášení opaku by je mohl jako zakladatel a obmyšlený na základě statutu svěřenských fondů z jejich funkce odvolat," konstatuje.

Za vysoce nestandardní označuje TI i reorganizaci na krajském úřadě, která se uskutečnila po vydání prvního rozhodnutí černošického úřadu. "Původně byla změna označována za dlouhodobě plánovanou, ale ukázalo se, že plán změn vznikl až v okamžiku zahájení přestupkového řízení s obviněným a neexistují k ní žádné písemné podklady," píše TI v tiskové zprávě.