TI nemá informace o výsledku řízení Černošic s Babišem kvůli střetu zájmů

Praha - Organizace Transparency International (TI), která podala městskému úřadu v Černošicích podnět kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), nemá o posledním rozhodnutí úřadu informace, protože není přímý účastník řízení. ČTK to dnes řekl vedoucí komunikace TI David Kotora. Úřad ve středu na webu uvedl, že v řízení s Babišem o přestupku proti zákonu o střetu zájmů rozhodl, ale obsah rozhodnutí nezveřejní, neboť k tomu není oprávněn. Dokument, kterým rozhodl v projednávané věci, zaslal Babišovu zmocněnci.

Podle TI Babiš porušuje zákon tím, že ovládá média. Premiér střet zájmů dlouhodobě odmítá.

"Jsme autory podnětu, to znamená, že jsme zasílali nové okolnosti, nové důkazy týkající se střetu zájmů ve vztahu k ovládání médií, ale nejsme přímým účastníkem řízení. To jsou jenom Černošice a Andrej Babiš, respetive jeho právní zástupci," řekl Kotora. "Takže my k tomu nemáme přístup. Ve chvíli, kdy to bude veřejné, tak to samozřejmě budeme komentovat a zveřejníme i náš podnět," dodal.

Černošický úřad, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije, vede s Babišem řízení o přestupku kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Babiš nařčení z porušování zákona odmítá. Tvrdí, že vložením Agrofertu do svěřenských fondů ztratil vliv na holding i na všechny společnosti do něj začleněné.

Městský úřad v předchozím obdobném řízení Babišovi v roce 2019 uložil pokutu 200.000 korun. Středočeský krajský úřad jako odvolací orgán však řízení zastavil, střet zájmů se podle něj neprokázal. Letos v lednu se organizace TI znovu obrátila na černošický úřad s tím, že disponuje novými důkazy ve věci. Černošice proto zahájily nové přestupkové řízení.