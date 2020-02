Thunbergová v Bristolu opět kritizovala politiky a média

Bristol (Británie) - Mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová dnes opět zkritizovala politiky a média, kteří podle ní ignorují hrozbu klimatických změn. Na demonstraci v Bristolu na jihozápadě Anglie rovněž slíbila, že se nenechá umlčet, informovala agentura Reuters. Podle zpravodajské stanice BBC se na protestní akci sešlo 30.000 lidí.

"Neumlčí mě, svět je v plamenech - a co vás?" zeptala se sedmnáctiletá švédská aktivistka shromážděných. "Politici, média a ti, co jsou u moci, tento stav nouze zcela ignorují. V podstatě se nic nedělá... navzdory všem těm pěkným slovům," řekla. "My jsme změna a změna přichází, ať se vám to líbí, nebo ne," dodala.

Lidé, kteří se v Bristolu sešli, měli plakáty s nápisy jako "Změňte politiku, ne klima" nebo "V tomto okamžiku nemá vzdělání smysl".

Svou ekologickou aktivitu zahájila Thunbergová předloni v létě ve Stockholmu protestem před švédským parlamentem, při němž držela transparent s nápisem Školní stávka za klima. Posléze se k ní připojili studenti ze Švédska i dalších států světa, kteří takto začali stávkovat každý pátek. Minulý týden se Thunbergová účastnila protestní akce v severoněmeckém Hamburku.

V Británii je Thunbergová od minulého víkendu. V úterý zavítala na univerzitu v Oxfordu, kde se setkala s nositelku Nobelovy ceny za mír Malalou Júsufzaiovou, které je nyní 22 let. Thunbergová pákistánskou bojovnici za právo dívek na vzdělání označila za svůj vzor. Júsufzaiová napsala, že Švédka "je jedinou přítelkyní, kvůli které bych šla za školu".