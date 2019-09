Thunbergová: Klimatické stávky se zúčastnily čtyři miliony lidí

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová při projevu na demonstraci za lepší ochranu klimatu v New Yorku.

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová při projevu na demonstraci za lepší ochranu klimatu v New Yorku. ČTK/AP/Eduardo Munoz Alvarez

New York - Více než čtyři miliony lidí se podle mladé švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové zapojily do páteční celosvětové série stávek a demonstrací za lepší ochranu klimatu. Protestní akce se uskutečnily ve 163 zemích, uvedla na twitteru Thunbergová, která hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) iniciovala.

Šestnáctiletá Švédka, která je symbolickou postavou boje za lepší ochranu klimatu, se zúčastnila demonstrace před budovou OSN v New Yorku, kde se příští týden sejdou na klimatickém summitu světoví vůdci. Studenti v čele s Thunbergovou je chtějí přimět, aby přijali razantní opatření s cílem zabránit celosvětové ekologické katastrofě.

"Toto je největší klimatická stávka v dějinách. My všichni na sebe můžeme být hrdí, protože toto jsme dokázali společnými silami," řekla podle zpravodajského serveru BBC News Thunbergová davu shromážděnému v New Yorku.

"Situace je kritická. Náš dům je v plamenech. A v tom domě nebydlí jen mladí lidé, bydlíme v něm všichni - postihuje nás to všechny," uvedla dále aktivistka.

Ať jsem navštívila kteroukoli část světa, "slyšela jsem stejné prázdné sliby, stejné lži a byla jsem svědkem stejné nečinnosti", prohlásila Thunbergová. Příští týden budou zraky celého světa upřeny na světové vůdce v OSN, kteří budou mít šanci ukázat, že nás slyší, dodala.

Svůj projev Thunbergová zakončila varováním pro ty, "kteří se cítí být námi ohroženi": "Toto je jenom začátek. Změna přichází, ať se vám to líbí, nebo ne."