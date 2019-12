Thunbergová chtěla politiky postavit ke zdi, pak výrok zmírnila

Stockholm - Švédská aktivistka Greta Thunbergová se omluvila za svůj výrok o potřebě postavit světové politiky ke zdi za průtahy madridské konference o klimatu. Na twitteru zmírnila svou brutální výzvu s odkazem na nepřesnost překladu. V Madridu se delegáti téměř 200 zemí stále přou o text závěrečných dokumentů, přestože konference měla původně skončit v pátek.

"Světoví vůdci se snaží vyhnout odpovědnosti, a my jim v tom musíme zabránit. Postavíme je ke zdi, a pak budou muset ochránit naši budoucnost," prohlásila Thunbergová v pátek v projevu na studentském protestu v italském Turíně. Na twitteru pak vysvětlila, že ve švédštině, jejím rodném jazyku, je výraz mírnější a neznamená smrt před popravčí četou.

"Ve švédštině to znamená pohnat k odpovědnosti. Pochopitelně se omlouvám, pokud to někdo pochopil špatně. Nemohu než zdůraznit, že jsme proti jakémukoli násilí. Je to samozřejmé, ale musím to říct," uvedla na sociální síti. "Tak to dopadá, když improvizujete v cizí řeči," dodala švédská školačka.

Dvoutýdenní konference OSN o změnách klimatu v Madridu se zatím utápí ve sporech, ne všechny státy jsou připraveny zavázat se k přísnějším opatřením na ochranu ovzduší. Pokusy organizátorů o kompromis zatím k úspěchu nevedly.