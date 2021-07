Thriller režiséra Petera Bebjaka Stínohra vstoupí do kin 14. října

Praha - Režisér Peter Bebjak dokončil svůj nový film Stínohra. Dramatický příběh, který napsala podle námětu producenta Jana Bradáče jeho žena Vendula Bradáčová, vstoupí do kin 14. října. Vedle držitele Křišťálového globu za nejlepší mužský herecký výkon z MFF Karlovy Vary 2019 Milana Ondríka se ve snímku objeví Hynek Čermák, Vladimír Javorský, Kristýna Frejová, Leona Skleničková a Jan Jankovský. ČTK o tom za tvůrce informovala Uljana Donátová.

"Stínohra je příběh o naději, kterou si lidé mohou vzájemně nabídnout. Sleduje cestu za pomstou kvůli smrti blízkého člověka, vypráví o mnoha podobách lásky a intenzivním hledání odpovědi na to, kde začíná a končí spravedlnost. Ukazuje, že dobré úmysly jsou někdy cestou do pekla, a naopak to na první pohled špatné se může obrátit v dobré," uvedla Donátová.

Ve snímku záchranář Jan (Ondrík) z malého města právě opustil manželku Evu (Dominika Morávková). V okamžiku rozchodu se Eva stane tragickou obětí zločinu. Jan žije s vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil a nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc. Útočiště před pocitem viny nachází díky kamarádovi Michalovi (Čermák) v místním boxerském klubu. Spřátelí se s Michalovou chráněnkou Gretou (Skleničková), jíž tělocvična nahrazuje nepoznanou rodinu. Vyšetřovatel Dvořák (Javorský), který má případ smrti Evy na starosti, naráží na řadu podivných okolností. Ukazuje se, že pachatel, feťák Robert Stránský (Jankovský) je informátorem pod ochranou vyšetřovatelky z protidrogové centrály Mudrové (Frejová). Jana obava z toho, že by vrah mohl uniknout trestu, přivede k rozhodnutí vydat se na vlastní cestu odplaty.

"V příběhu Stínohry považuji za nejdůležitější téma konfliktu mezi institucionální spravedlností a tou subjektivně nastavenou, kdy se vrah vašeho blízkého může za určitých okolností pohybovat volně na svobodě, a dokonce i ve vaší blízkosti," uvedl producent a autor námětu Bradáč.

Režisér Bebjak točí jak na Slovensku, tak v Česku, kde natočil například krimiseriál Případy 1. oddělení nebo minisérii Herec s Janem Cinou v hlavní roli. Jeho třídílná série Spravedlnost byla oceněna i Českým lvem. Film Čára mu vynesl na MFF Karlovy Vary 2017 Křišťálový glóbus za nejlepší režii a jeho nejnovější film, historické drama Zpráva, bude za Slovensko usilovat o nominaci na Oscara pro nejlepší zahraniční film letošního roku. Bebjak je divákům znám také jako herec, především z hlavní mužské role ve filmu Jana Hřebejka Učitelka.