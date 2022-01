Thriller Promlčeno režiséra Roberta Sedláčka půjde do kin 28. dubna

Praha - Filmový thriller Promlčeno, ve kterém Karel Roden v hlavní roli odhaluje dávný zločin, vstoupí do českých kin 28. dubna. Snímek režiséra Roberta Sedláčka, který otevírá téma promlčených trestných činů, ještě před českou premiérou získal několik ocenění na zahraničních filmových festivalech včetně ceny pro Rodena na festivalu New York Indenpendent Cinema Awards. V dalších rolích se představí Barbora Bočková, Igor Bareš, Vilma Cibulková, Denisa Barešová nebo Vladimír Kratina. ČTK o tom za tvůrce informovala Barbora Doležalová.

"S Robertem Sedláčkem jsme už dlouho mluvili o nějaké spolupráci a nakonec se to shodou náhod povedlo," uvedl Roden, který se v roli záhadného muže Radka vrací po dvaceti letech do Prahy, aby zde nalezl jednu mladou ženu a vypořádal se s minulostí. V pátrání mu pomáhá rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do svého živě vysílaného pořadu. Během Radkova vyprávění je pak do pochmurného příběhu vtažena nejen ona, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí.

"Ve filmu je motiv krimi, záhada, emoce a překvapivé rozuzlení. Tedy vše, co má obsahovat dobrý thriller," podotkl režisér Sedláček.

V mnoha zemích lze zločin potrestat kdykoliv, v Česku však mají jeho pachatelé šanci na takzvané promlčení a na to, že po nějaké době už za své hříchy nemohou pykat. "Česko je jeden ze států, který má nejkratší dobu promlčení trestných činů. Po patnácti nebo třiceti letech, podle závažnosti, se vrah stává nevinným. Já bych třeba něco takového ani po letech nedokázal odpustit. Toto téma zachytit a umělecky zpracovat je zcela na místě," podotkl představitel jedné z hlavních postav Igor Bareš.

Film Promlčeno se před oficiálním uvedením v České republice představil na několika filmových festivalech. Světovou premiéru měl na festivalu Newport Beach v Los Angeles, na dalším festivalu v Los Angeles získal ocenění za nejlepší film. Se stejnou cenou se vrátil také z festivalů v New Yorku, Florencii a Cannes. Z New Yorku Roden odvezl cenu pro nejlepšího herce.

Režisér a scenárista Sedláček, který se narodil v roce 1973, patří k nejvýraznějším tvůrcům své generace. Na kontě má Českého lva za nejlepší scénář a dvě nominace za filmovou režii, navíc byl v roce 2018 Sedláčkem režírovaný historický seriál Bohéma nominován na televizního Českého lva. V tom samém roce měl premiéru film, ve kterém se Sedláček věnuje osudům Jana Palacha.