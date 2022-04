Thriller Promlčeno otevírá téma promlčených trestných činů i proměny médií

Praha - Hlavním tématem filmu Promlčeno režiséra Roberta Sedláčka s Karlem Rodenem v hlavní roli je problém promlčených trestných činů v České republice. Upozorňuje na skutečnost, že Česko je jeden ze států, který má nejkratší dobu promlčení trestných činů. Po patnácti nebo třiceti letech, podle závažnosti, se vrah stává nevinným. Snímek, který půjde do kin 28. dubna, také zaznamenává proměnu médií v posledních letech.

"Za posledních třicet let se přeměnila mapa světa a pozměnily se síly, stejně tak se proměnila i média. Mě by nikdy nenapadlo, s čím vším jsou schopni lidé vyjít na světlo. Když se objevily první pořady o soukromí, tuším, že to bylo Peříčko na Nově, věděli jsme, že respondenty jsou lidé z pornobranže a žádní náhodní diváci. To, co se tehdy muselo dělat jako takový cirkus, s tím dnes lidé chodí na světlo," řekl ČTK režisér Sedláček. "Znamená to, že se neproměnila jen média, ale i lidé, kteří se nějak přestali stydět za věci, za které by se stydět měli," dodal.

Ještě před českou premiérou získal film Promlčeno několik ocenění na zahraničních filmových festivalech. Světovou premiéru měl na festivalu Newport Beach v Los Angeles, na dalším festivalu v Los Angeles získal ocenění za nejlepší film. Se stejnou cenou se vrátil také z festivalů v New Yorku, Florencii a Cannes. Z New Yorku Roden odvezl cenu pro nejlepšího herce. "Festivaly jsou důležité v tom, že film žije bez vás a vidíte, že diváci mu rozumí napříč kontenty. To je hlavní dobrá zpráva," podotkl Sedláček.

Roden se v příběhu představí v roli záhadného muže Radka, který se vrací po 20 letech do Prahy, aby tam nalezl jednu mladou ženu a vypořádal se s minulostí. V pátrání mu pomáhá rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do svého živě vysílaného pořadu. Během Radkova vyprávění je pak do pochmurného příběhu vtažena nejen ona, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí.

"Jsem přesvědčen, že točit filmy na motivy důležitých společenských témat je budoucností kinematografie. Promlčení vraždy i dalších trestných činů je právě jedním z nich," uvedl producent Jiří Tuček.

V dalších rolích se představí Barbora Bočková, Igor Bareš, Vilma Cibulková, Denisa Barešová nebo Vladimír Kratina. "Ve filmu je motiv krimi, záhada, emoce a překvapivé rozuzlení. Tedy vše, co má obsahovat dobrý thriller," uvedl Sedláček.

Osmačtyřicetiletý režisér a scenárista Sedláček patří k nejvýraznějším tvůrcům své generace. Na kontě má Českého lva za nejlepší scénář a dvě nominace za filmovou režii, navíc byl v roce 2018 Sedláčkem režírovaný historický seriál Bohéma nominován na televizního Českého lva. V tom samém roce měl premiéru film, ve kterém se Sedláček věnuje osudům Jana Palacha.