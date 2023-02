Thompson trefil 12 trojek a Warriors vyhráli, Thomas z Brooklynu opět zářil

San Francisco (USA) - Basketbalista Klay Thompson v NBA opět ukázal své výjimečné střelecké schopnosti, když obhájcům titulu Golden State Warriors pomohl k výhře 141:114 nad Oklahomou City 42 body a 12 trojkami. O dvě trojky tak zaostal za vlastním rekordem. Ve druhém utkání po sobě si osobní maximum vylepšil Cam Thomas, ale ani jeho 47 bodů nestačilo Brooklynu k odvrácení porážky 116:124 s Los Angeles Clippers. Boston vyhrál 111:99 nad Detroitem a vrátil se na první místo celé soutěže.

Warriors postrádali zraněného nejlepšího střelce Stephena Curryho, ale spoluhráči ho skvěle zastoupili. Jordan Poole nasbíral 21 bodů a 12 asistencí, všichni především stříleli skvěle z dálky. Warriors dali 26 trojek z 50 pokusů a to i bez nejlepšího trojkaře všech dob. Hlavně zásluhou Curryho střeleckého "dvojčete" Thompsona.

Ten se stal po Currym teprve druhým hráčem historie, který dosáhl na 12 trojek dvakrát. A také už poosmé dosáhl na více než deset trojek v zápase. V tom je rovněž druhý v historii za Currym, který má takových zápasů 22. Lepší výkon předvedl Thompson jen v říjnu 2018, kdy trefil 14 trojek. A pouze Curry a Zach LaVine trefili 13 trojek. Nikdo více střel z dálky v jednom zápase NBA neproměnil.

"Bylo skvělé sledovat Klaye. Tohle jsme moc potřebovali. Už dlouho jsme neměli tak dobrý střelecký den. A zvláště když to bylo bez Stepha Curryho. Tohle by nám mělo dodat sebedůvěru," řekl hráč Warriors Draymond Green.

Klíčové byly zejména Thompsonovy trojky na konci poločasu a na začátku druhé půle. Přinesly Warriors dvouciferné vedení a od té doby obhájce titulu náskok jen navyšoval. V poslední čtvrtině si hlídal vítězství, jenž drží Warriors ve vyrovnaném středu tabulky Západní konference na sedmém místě těsně za Phoenixem a Dallasem.

Mavericks nečekaně vyhráli 124:111 nad Utahem, přestože nastoupili bez zraněného Luky Dončiče i nové posily Kyrieho Irvinga. K dispozici nebyli už ani Spencer Dinwiddie a Dorian Finney-Smith, které za Irvinga poslal Dallas do Brooklynu. I v oslabení ale dokázal vzdorovat a to zejména díky Joshi Greenovi a nováčkovi Jadenu Hardymu, kteří nastříleli osobní rekordy 29 bodů. Dallas se dočkal první výhry v sezoně v zápase, do kterého nenastoupil Dončič.

Svou šanci při absenci hvězd skvěle využívá také Cam Thomas z Brooklynu. Jen dva dny poté, co 44 body zařídil Nets výhru nad Washingtonem, si osobní rekord znovu vylepšil na 47 bodů. A málem znovu dovedl výrazně oslabený Brooklyn k výhře, neboť ještě v poslední čtvrtině vedl o osm bodů. Jenže koncovka patřila Clippers, posledních šest minut vyhráli 25:9. Paul George k tomu přispěl 29 body.

"Netušil jsem, že dám další čtyřicítku, ale cítil jsem se velmi dobře. Spoluhráči mi věřili a zásobovali mě přihrávkami. Bohužel to nakonec nestačilo," řekl Thomas.

Boston využil minulé porážky Denveru a znovu se osamostatnil v čele ligy. K výhře nad Detroitem mu pomohl zejména Jayson Tatum, který nasbíral 34 bodů, 11 doskoků a 6 asistencí. V první půli se mu přitom tolik nevedlo a měl jen tři koše ze hry. Jenže 18 body ve třetí čtvrtině zápas rozhodl.

Vedle Thompsona zazářil z trojkového oblouku také Keegan Murray, osmi trojkami vytvořil nováčkovský rekord Sacramenta a celkem 30 body si vytvořil osobní maximum v NBA. Kings jeho zásluhou přehráli Houston 140:120.

Milwaukee poosmé za sebou uspělo, na hřišti Portlandu vyhrálo 127:108. Janis Adetokunbo zaznamenal 24 bodů, 13 doskoků a 8 asistencí. Brook Lopez mu pomohl 27 body.

NBA:

Brooklyn - LA Clippers 116:124, Chicago - San Antonio 128:104, Detroit - Boston 99:111, Golden State - Oklahoma City 141:114, Houston - Sacramento 120:140, Portland - Milwaukee 108:127, Utah - Dallas 111:124, Washington - Cleveland 91:114.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 54 38 16 70,4 2. Philadelphia 52 34 18 65,4 3. Brooklyn 53 32 21 60,4 4. New York 55 29 26 52,7 5. Toronto 55 25 30 45,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 54 37 17 68,5 2. Cleveland 56 34 22 60,7 3. Chicago 53 26 27 49,1 4. Indiana 55 25 30 45,5 5. Detroit 55 14 41 25,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 54 29 25 53,7 2. Atlanta 54 27 27 50,0 3. Washington 53 24 29 45,3 4. Orlando 54 22 32 40,7 5. Charlotte 55 15 40 27,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 53 32 21 60,4 2. Dallas 55 29 26 52,7 3. New Orleans 55 28 27 50,9 4. San Antonio 54 14 40 25,9 5. Houston 54 13 41 24,1

Severozápadní divize:

1. Denver 54 37 17 68,5 2. Minnesota 56 29 27 51,8 3. Utah 55 27 28 49,1 4. Portland 54 26 28 48,1 5. Oklahoma City 53 25 28 47,2

Pacifická divize:

1. Sacramento 53 30 23 56,6 2. LA Clippers 57 31 26 54,4 3. Phoenix 55 29 26 52,7 4. Golden State 54 28 26 51,9 5. LA Lakers 54 25 29 46,3