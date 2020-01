Thomas vystřelil Kanadě zlato prvním brankou na turnaji

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, finále: Kanada - Rusko, 5. ledna 2020 v Ostravě. Zleva Ilja Kruglov z Ruska a Akil Thomas z Kanady, který právě vstřelil čtvrtý a vítězný gól Kanady.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, finále: Kanada - Rusko, 5. ledna 2020 v Ostravě. Zleva Ilja Kruglov z Ruska a Akil Thomas z Kanady, který právě vstřelil čtvrtý a vítězný gól Kanady. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Svým první gólem na turnaji zajistil útočník Akil Thomas hokejistům Kanady triumf na mistrovství světa dvacítek v Ostravě. V čase 56:02 dovršil rychlý obrat proti Rusku z 1:3 na 4:3 a výběr Javorových listů mohl slavit 18. triumf v historii. O dva góly přitom prohrával ještě v 50. minutě, ale povedla se mu odplata za debakl 0:6 ze základní skupiny. Kanaďané dosáhli na zlato opět po dvou letech.

Thomas při rozhodující akci prohodil puk mezi nohama obránce Daniila Misjula a stihl jej dojet před gólmanem Amirem Miftachovem a prosadil se blafákem do bekhendu. "Ani nejde popsat, jak jsem se pak cítil. Nevěděl jsem, co mám dělat. Jen jsem si přál, aby už zápas skončil, pořád ještě bylo pár minut do konce," řekl Thomas webu iihf.com.

"Ještě jsme měli vyloučení, fandili jsme ze střídačky. Byly to nervy. Odvedli jsme dobrou práci. V závěru jsme nakonec měli 37 sekund přesilovku pět na tři," oddechl si Thomas, který měl před finále na turnaji ze šesti zápasů na kontě jen jednu asistenci.

Rusové díky brance Maxima Sorkina zvýšili ve 49. minutě na 3:1, ale za 34 sekund snížil šťastně tečí nohou Connor McMichael a za další dvě minuty vyrovnal v přesilové hře kapitán Barrett Hayton, který dohrával turnaj se zraněním.

"Byl fenomenální celý turnaj. Hodně pomohl v ofenzivě, ale byl skvělý na obou stranách hřiště. Je to skvělý lídr i člověk a neuvěřitelný hokejista. Ukázal charakter, že hrál i se zraněním," pochválil kapitána útočník Joe Valeno.

Kanaďané ve finále proměnili dvě přesilovky a sami v oslabení inkasovali jen jednou. "Bylo hodně vyloučení na obou stranách. Rusové mají dobré přesilovky, ale my jsme si při nich vedli dobře. Měli jsme skvělá oslabení v celém turnaji a to byl pro nás jeden z důležitých faktorů úspěchu," prohlásil kanadský útočník Nolan Foote.

Rusové po loňském bronzu dosáhli na stříbro a získali devátou medaili za posledních deset let. Zlato jim ale od roku 2011 uniká. "Jsem pyšný, že jsem mohl hrát s těmito kluky. Oni získali zlato, my máme stříbro. Dalo by se o tom říct spoustu věcí, ale dopadlo to takto," prohlásil ruský útočník Jegor Sokolov.