Think-tank UK doporučil prioritní návrat závěrečných ročníků VŠ

Praha - Mezi prvními by se k prezenční výuce po znovuotevření škol měli vrátit studenti závěrečných ročníků vysokých škol, doporučil think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání 21. Zejména ve studijních programech, pro které je důležitá praktická výuka, je podle think-tanku v současnosti kritická situace. Další prioritu by podle zástupců Vzdělávání 21 měli mít studenti prvních ročníků, u kterých hrozí ztráta motivace. ČTK o tom v tiskové zprávě informovala Martina Součková z oddělení marketingu UK.

Prezenční výuka na vysokých školách je nyní umožněna jen praktickou výukou a praxí v lékařských, farmaceutických a učitelských studijních programech. Studenti dalších oborů, pro které je jádrem praktická a laboratorní výuka, mohli tento akademický rok do škol jen několik málo týdnů. Jejich praktickou výuku ale vždy nelze distančně nahradit. Mnoho studentů tak podle think-tanku Vzdělávání21 bude možná muset prodloužit své studium, což by vedlo k oddálení jejich nástupu do praxe a mohlo mít další negativní dopad na ekonomiku ČR.

"Alespoň studenty závěrečných ročníků je třeba pustit do laboratoří a k přístrojům co nejdříve, byť samozřejmě za přísných režimových opatření," uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. "Nesmí se zapomenout ani na umělecké obory a studenty zejména prvních ročníků, kteří mohou ztrácet motivaci," dodal.

Vysoké školy jsou podle think-tanku schopné dodržovat přísně nastavená protiepidemická opatření, počítají s pravidelným testováním antigenními testy a nošením respirátorů. Při laboratorní a praktické výuce se mohou organizovat malé skupinky lidí a dodržovat rozestupy, sdělili zástupci think-tanku.

Kvůli epidemii covidu-19 jsou nyní otevřené jen školy pro děti zdravotníků a dalších profesí, ostatní se učí z domova. Blatný již dříve řekl, že by se žáci a studenti mohli do škol začít vracet ve druhé polovině dubna. Podmínkou by mělo být pravidelné testování na covid-19. Ministerstvo školství podle své mluvčí Anety Lednové očekává, že se s ministerstvem zdravotnictví dohodne na plánu do konce tohoto týdne. Podle ministerstva školství by se jako první měli do škol vrátit nejmenší žáci a praktická výuka středoškoláků či vysokoškoláků.

Obecně prospěšná společnost EDUin dnes v tiskové zprávě uvítala, že pro ministerstvo už přestává být prioritní návrat žáků devátých tříd. Smysl podle ní pomalu ztrácí i návrat závěrečných ročníků středních škol. V jejich případě se totiž již přiblížily zkoušky, na které se připravují. Přijímací zkoušky na střední školy budou v první polovině května a maturity začnou koncem května. Přednost v návratu do lavic by měli mít žáci prakticky orientovaných oborů a školy by měly využít i možnosti organizovat odborné praxe a praktické zkoušky přes letní prázdniny, doporučila společnost EDUin.