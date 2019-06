Thiem udolal Djokoviče a v Paříži se utká o titul s Nadalem

Paříž - Dominic Thiem postoupil na French Open podruhé za sebou do finále a o titul se na pařížské antuce utká stejně jako vloni s úřadujícím šampionem Rafaelem Nadalem. Rakouský tenista zdolal v semifinále, které bylo kvůli počasí rozdrobeno několika pauzami do dvou dnů, srbskou světovou jedničku Novaka Djokoviče 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

"Pokaždé, když tady někdo postoupí do finále, je to vždycky proti Rafovi," smál se Thiem. "Vloni to byla úžasná zkušenost a já se letos pokusím udělat všechno o něco lépe," dodal.

Pětadvacetiletý Rakušan proměnil v dramatické koncovce duelu, který se hrál čtyři hodiny a 19 minut, třetí mečbol. První dva při svém podání za stavu 5:4 v posledním setu nevyužil, uspěl až na returnu a ukončil Djokovičovu sérii 26 vítězných zápasů na grandslamech.

Patnáctinásobný grandslamový šampion tak přišel o šanci zaútočit na druhý nekalendářní Grand Slam. První završil v roce 2016 svým jediným triumfem právě na Roland Garros.

Utkání pořadatelé v pátek přerušili a přeložili kvůli dešti a silnému větru za stavu 3:1 pro Thiema ve třetím setu. Ani dohrávka nešla hladce, další hodinová pauza musela být kvůli vydatné přeháňce zařazena za stavu 4:1 a 40:40 pro Rakušana v páté sadě.

I tentokrát pauza více prospěla Djokovičovi, který po triumfech na předchozích třech grandslamech počínaje loňským Wimbledonem toužil uspět i na čtvrtém v řadě. Ve hře nervů dokázal odvrátit dva mečboly a vyrovnal na 5:5, Thiem se pak ale znovu zmobilizoval a zápas dotáhl k postupu.

"Nikdy není snadné znovu začínat a pak zase zvolnit, nahodit systém na 100 procent a pak zase v šatně vypnout na nulu," řekl Thiem. "Ale když člověk vyhraje, je všechno fajn," řekl Thiem, jenž bude bojovat o první grandslamovou trofej.

Nadal, jenž v Paříži usiluje o rekordní dvanáctý titul a celkově 18. grandslamovou trofej, si postup vybojoval už v pátek. V úvodním semifinále Španěl porazil velkého rivala Rogera Federera ze Švýcarska hladce 3:0 na sety.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 42,7 milionu eur)

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Thiem (4-Rak.) - Djokovič (1-Srb.) 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - finále:

Bartyová (8-Austr.) - Vondroušová (ČR) 6:1, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - finále:

Rune (7-Dán.) - Kodat (USA) 6:3, 6:7 (5:7), 6:0.

Čtyřhra - finále:

Pucinelli de Almeida, Tirante (5-Braz./Arg.) - Cobolli, Stricker (It./Švýc.) 7:6 (7:3), 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Fernandezová (1-Kan.) - Navarrová (8-USA) 6:3, 6:2.