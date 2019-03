Indian Wells - Dominic Thiem nedopřál Rogeru Federerovi rekordní šestý titul z turnaje v Indian Wells. Rakouský tenista ve finále porazil švýcarského favorita 3:6, 6:3, 7:5 a získal premiérovou trofej z podniků Masters. Ve světovém žebříčku si Thiem polepšil na čtvrté místo, což je jeho nové maximum. Federer klesl za něj na pátou příčku.

Pětadvacetiletý Thiem měl s dvacetinásobným grandslamovým šampionem před finálovým duelem vyrovnanou bilanci a porazil ho potřetí. Federer usiloval o 101. titul na okruhu, v rozhodujícím setu však v jedenáctém gamu neudržel servis a Thiem vedení 6:5 proměnil ve dvanáctou trofej. Bojoval o ni dvě hodiny, získal i prémii 1,3 milionu dolarů.

Při ceremoniálu vzdal Federerovi hold. "Je pro mě čest zahrát si s jednou z největších legend všech dob a učit se od tebe. Řekl bych, že ani nemám právo ti gratulovat, protože máš o 88 titulů více než já. Doufám, že si spolu ještě další velké finále zahrajeme," řekl Thiem.

Federer prohrál finále v Kalifornii druhým rokem po sobě, loni podlehl Argentinci Juanu Martínu del Potrovi. "I když to dnes nevyšlo, byl to pro mě skvělý týden. I pro Dominica. Na konci hrál fantasticky, zasloužil si to," uvedl Federer. "V tomu gamu, kdy mě brejknul, jsem nepodával dobře a on toho využil. V rozhodujících chvílích byl lepší," uvedl sedmatřicetiletý tenista.

Oba se z Indian Wells přesunuli do Miami a Thiem bude mít v tomto týdnu šanci dosáhnout na takzvaný Sunshine Double. Zatím se to povedlo deseti tenistům či tenistkám, Federerovi třikrát. Naposledy během jedné sezony vyhrál oba turnaje předloni.

Andreescuová ovládla turnaj v Indian Wells a má první titul

Nenasazená kanadská tenistka Bianca Andreescuová dotáhla senzační tažení turnajem v Indian Wells, který bývá označován za "pátý grandslam", do vítězného konce. Ve finále udolala 60. hráčka světového žebříčku turnajovou osmičku Němku Angelique Kerberovou za dvě a čtvrt hodiny 6:4, 3:6, 6:4 a slaví první triumf na okruhu.

Osmnáctiletá Andreescuová získala hned na úvod brejk, a protože při vlastním podání nedala o 13 let starší soupeřce šanci, první set získala. Také druhou sadu rozhodl jediný brejk, který se ve čtvrté hře podařil trojnásobné grandslamové šampionce Kerberové, jež zpřesnila hru.

V rozhodujícím setu jako první zaváhala Andreescuová a za stavu 2:3 si zavolala trenéra, jemuž si stěžovala na velké vedro. Poté získala tři gamy za sebou, avšak při vlastním podání nevyužila tři mečboly. Ačkoli ji trápily křeče, vypracovala si při podání Kerberové další a ten už proměnila.

Andreescuová se na druhý pokus dočkala premiérového titulu na okruhu. V lednu v Aucklandu získala skalpy Venus Williamsové nebo Caroline Wozniacké, ale ve finále podlehla ve třech setech Němce Julii Görgesové.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells

(tvrdý povrch, muži i ženy dotace 8,359.455 dolarů):

Muži

Dvouhra - finále:

Thiem (7-Rak.) - Federer (4-Švýc.) 3:6, 6:3, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - finále:

Andreescuová (Kan.) - Kerberová (8-Něm.) 6:4, 3:6, 6:4.