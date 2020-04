Thiem neví, proč by měl finančně pomáhat hůře postaveným hráčům

Vídeň - Rakouskému tenistovi Dominicu Thiemovi se z principu nelíbí, že by měl finančně pomáhat hůře postaveným hráčům na žebříčku, kterým kvůli přerušení sezony vypadl příjem z odměn na turnajích. Podle třetího hráče světového žebříčku na tom nikdo z nich není tak špatně, aby bojoval o přežití nebo hladověl.

"Znám Futures Tour, sám jsem tam dva roky hrál. Je tam mnoho lidí, kteří sportu nepodřizují všechno a nechovají se jako profesionálové," řekl Thiem v rozhovoru pro Kronen Zeitung o sérii turnajů pod hlavičkou tenisové federace ITF. "Nechápu, proč bych měl takovým lidem dávat peníze. To je raději daruju lidem nebo institucím, které je skutečně potřebují," dodal šestadvacetiletý Rakušan.

Trojnásobný grandslamový finalista dále argumentoval tím, že on sám se stejně jako další elitní hráči na své úspěchy a s nimi spojené finanční ohodnocení hodně nadřel. "Nikdo z nás na vrcholu to nedostal zadarmo. Museli jsme si to vybojovat. V žádném zaměstnání nemáte záruku, že v něm budete jednou vydělávat spoustu peněz. Žádný tenista, ani ten, který je na žebříčku hodně nízko, nebojuje o přežití. Nikdo z nich nemusí hladovět," řekl Thiem.

Vítěz 16 turnajů ATP reagoval na to, že mužská ATP, ženská WTA, federace ITF i pořadatelé všech čtyř grandslamů připravují fond solidarity pro hráče a hráčky, kterých se zastavení sezony po finanční stránce obzvlášť dotkne. K vytvoření fondu vyzvala mimo jiné světová jednička Srb Novak Djokovič, jenž je předsedou hráčské rady ATP.

Tenisová sezona byla přerušena začátkem března a nerozběhne se dřív než v polovině července. Vzhledem k globální povaze tohoto sportu existují obavy, že v letošním roce se už profesionální turnaje hrát nebudou.