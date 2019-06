Thiem nabídl Sereně Williamsové na usmířenou smíšenou čtyřhru

Londýn - Rakouský tenista Dominic Thiem se chce usmířit se Serenou Williamsovou, do které se pustil na Roland Garros, kde ho pořadatelé donutili kvůli americké hvězdě předčasně ukončit tiskovou konferenci. Poražený finalista z pařížské antuky by si s bývalou světovou jedničkou rád zahrál smíšenou čtyřhru ve Wimbledonu či na US Open.

Williamsová si chtěla po překvapivém vyřazení ve třetím kole s krajankou Sofií Keninovou odbýt mediální povinnosti co nejdříve a nechtěla čekat v tiskovém centru. Organizátoři turnaje proto vyzvali Thiema, aby uvolnil spěchající Američance místnost. Rakušan pak tenistku obvinil, že "odhalila svou špatnou povahu".

"Nejspíš to nebyla její chyba. Když se na to podívám zpětně, je legrační, že se taková organizační chyba stane na grandslamovém turnaji. Teď jen nechápu, že jsem tak moc vyletěl," uznal Thiem. "To, čeho dosáhla, považuju za neuvěřitelné, senzační. Rád bych jí to vynahradil v mixu ve Wimbledonu nebo na US Open," dodal na adresu majitelky 23 grandslamových titulů ve dvouhře, 14 ve čtyřhře a dvou v mixu.