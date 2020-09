Thiem a Zverev postoupili do finále grandslamového US Open

New York - Němec Alexander Zverev a Dominic Thiem z Rakouska se utkají v nedělním finále tenisového US Open. Jeden z nich se po výhře ve Flushing Meadows stane před prázdným hledištěm poprvé grandslamovým vítězem. Vítězkami US Open ve čtyřhře se staly Věra Zvonarevová a Laura Siegemundová po finálové výhře nad třetí nasazenou americko-čínskou dvojicí Nicole Melicharová, Sü I-fan.

Druhý nasazený Thiem zvládl v pátečním semifinále duel s loňským finalistou turnaje Daniilem Medveděvem a Rusa porazil 6:2 a dvakrát 7:6.

Zverev měl mnohem více práce. Se Španělem Pablem Carreňem prohrával už 0:2 na sety a vyhrál až skoro za tři a půl hodiny 3:6, 2:6, 6:3, 6:4 a 6:3.

Nový deblový pár Zvonarevová, Siegemundová dobyl US Open

Vítězkami US Open ve čtyřhře se staly Věra Zvonarevová a Laura Siegemundová. Pro nově složený rusko-německý pár byl přitom newyorský grandslam prvním společným turnajem. Přesto zaskočily řadu favoritek a trofej vybojovaly po finálové výhře nad třetí nasazenou americko-čínskou dvojicí Nicole Melicharová, Sü I-fan.

Zvonarevová vyhrála deblový turnaj US Open již před 14 lety, tehdy s Francouzkou Nathalií Dechyovou. Siegemundová je první německou šampionkou soutěže po 35 letech, kdy triumfovala Claudia Kohdeová-Kilschová po boku Heleny Sukové.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53,4 milionu dolarů)

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Thiem (2-Rak.) - Medveděv (3-Rus.) 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5), Zverev (5-Něm.) - Carreňo (20-Šp.) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Siegemundová, Zvonarevová (Něm./Rus.) - Melicharová, Sü I-fan (3-USA/Čína) 6:4, 6:4.