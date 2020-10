Theophilos je i s novým žokejem favoritem Velké pardubické

Praha - Hnědák Theophilos bude obhajovat loňské vítězství ve Velké pardubické z pozice největšího favorita. Jubilejní 130. ročník slavného překážkového dostihu se v neděli uskuteční, ale kvůli pandemii koronaviru se poběží před prázdnými tribunami a s dotací sníženou z pěti milionů korun na tři.

Theophilos bude mít nového žokeje. Loni vyhrál s Josefem Bartošem, ale ten se kvůli zraněnému kolenu do jeho sedla letos nevyhoupne. Šanci od trenéra Josefa Váni staršího dostane Jan Odložil. I tak je Theophilos největším sázkovým favoritem v konkurenci osmnácti koní. Závod odstartuje v 16:40.

"Udělám všechno, abychom dosáhli na co nejlepší výsledek," řekl Odložil médiím po oznámení, že pojede Theophilose. "Je to skromný, normální kluk. V dostihu je ale průbojný," řekl deníku Sport o Odložilovi Váňa, kterému nevyšla touha angažovat anglického žokeje Jamese Reveleye.

K soupeřům Theophilose má patřit zkušený dvanáctiletý Hegnus, předloni druhý. "Je v dobré formě, věk na něm není vidět. Má na to, aby míchal kartami vysoko," řekl trenér Radek Holčák. Hegnuse kurzem provede Slovák Lukáš Matuský.

O vítězství mají bojovat také Lodgian Whistle, Sottovento a předloňský vítěz Tzigane du Berlais s pětinásobným králem dostihu žokejem Janem Faltejskem. Na startu budou i další dva vítězové No Time To Lose (2017) a Ribelino (2015).

Titul naposledy obhájila Orphee des Blins, která v roce 2014 uzavřela hattrick. Od té doby se vítězové střídají. "Je to absencí osobnosti, není nikdo výjimečný a o tolik lepší než ostatní," uvedl Bartoš v rozhovoru pro server jezdci.cz.

V hledišti většinou Velkou pardubickou sleduje přes dvacet tisíc diváků. Letos budou ochozy kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 prázdné. "Jezdce čeká smutný dostih," řekla pro fitmin.cz Martina Růžičková, která jako poslední žena dokončila dostih před šesti lety a v roce 2016 v roli trenérky připravila vítězného Charme Looka.

"Burácení, koření dostihů, bude chybět všem koním, aby podali lepší výkon než třeba v kvalifikaci. Vítězovi to ani nebudu závidět," konstatoval Bartoš.

Osmou ženou na startu v historii Velké pardubické bude Veronika Škvařilová-Řezáčová v sedle outsidera All Scatera. Zvítězit dokázala jen Lata Brandisová s Normou v roce 1937.

Celkem se v rámci mítinku uskuteční deset dostihů. V 10:00 je v plánu zjednodušený zahajovací ceremoniál s hymnou a požehnáním faráře Zbigniewa Czendlika v cílové rovině. První dostih odstartuje v 10:30 a přímý přenos odvysílá Česká televize.

Startovní listina 130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou (6900 m, dotace tři miliony korun):

1. All Scater (Veronika Škvařilová-Řezáčová, stáj Řezáčová-Mikule), 2. Lodgian Whistle, ž. Jaroslav Myška, Stáj Jeso), 3. Hegnus (ž. Lukáš Matuský/SR, Ševců), 4. Bugsie Malone (Adam Čmiel, AGA-Vlachovice), 5. Catch Life (ž. Niklas Lovén/Švéd., Viktorie-UH), 6. Casper (ž. Sertaš Ferhanov/Bulh., DS Pegas), 7. Mazhilis (ž. Jiří Kousek, Köi Dent), 8. Sottovento (ž. Jan Kratochvíl, Statek Chyše-Váňa), 9. Dulcar De Sivola (Josef Borč, DiJana Dobšice), 10. Stretton (ž. Marek Stromský, Nýznerov), 11. Mahony (ž. Hakim Tabet/Fr., Quartis-Zámecký Vrch), 12. Ribelino (ž. Thomas Boyer/Fr., Lokotrans), 13. Vandual (ž. Romain Julliot/Fr., Vadual/SR), 14. Player (ž. Marcel Novák, Nýznerov), 15. Theophilos (ž. Jan Odložil, Dostihový klub iSport-Váňa), 16. No Time To Lose (Jakub Kocman, DS Paragan), 17. Tzigane du Berlais (ž. Jan Faltejsek, Dr. Charvát), 18. Talent (ž. Martin Liška, DS Kabelkovi).

Výběr kurzů na vítězství k 9. říjnu:

Tipsport: Theophilos 4,5:1, Hegnus 6:1, Lodgian Whistle, Sottovento a Tzigane du Berlais všichni 7,77:1, ...All Scater 650:1.

Fortuna: Theophilos 4,7:1, Hegnus 6:1, Tzigane du Berlais 7:1, Lodgian Whistle a Sottovento oba 8:1, ...All Scater 666:1.

Sazka: Theophilos 5:1, Hegnus 5,5:1, Lodgian Whistle a Sottovento oba 7:1, Tzigane du Berlais 7,5:1, ...All Scater 750:1.