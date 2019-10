Theo, jeď! povzbuzoval Bartoš hnědáka ve finiši Velké pardubické

Pardubice - Báječných čtrnáct dnů má za sebou žokej Josef Bartoš. Jako první v jednom roce slaví unikátní dvojboj - koncem září premiérově vyhrál největší překážkový dostih v Itálii a dnes potřetí triumfoval ve Velké pardubické.

Fotogalerie

"Jsem rád, že jsem tam napsaný já, ale je to hlavně díky Theovi. Je to bomba kůň," chválil Bartoš devítiletého hnědáka Theophilose, s kterým 129. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou vyhrál. V Itálii nenašel přemožitele v dostihu Gran Premio di Merano se šestiletým valachem L'Estranem. Oba koně připravuje rodina Váňů.

Velkou pardubickou Bartoš ovládl poprvé v roce 2006 s Decent Fellowem a o dva roky později se Sixteen. Výhru s Theophilosem označil za nejnáročnější. "Je to skvělý, ale jsem fyzicky úplně vyndanej," řekl osmatřicetiletý Bartoš v České televizi a s úsměvem doplnil: "Ale oslavíme to, zase se nadechnu a příští týden se jede dál."

V sedle neklidného Theophilose Bartošovi zatrnulo hned na startu, který se napoprvé nezdařil. Kůň ale situaci ustál. "Po třech skocích jsme byli asi na čtvrtém místě a odskákal to perfektně," pochválil žokej koně. I obávaný Taxisův příkop zvládli čistě. "Připravený kůň to skočí jak malinu a je to pravda," řekl Bartoš.

Do čela se dostali asi šest set metrů před cílem. Vystřídali v něm Bridgeura s žokejem Jaroslavem Myškou po jejich pádu. "Jarda nastavil tempo akorát. Nebylo to přepálený a v tu chvíli nebylo na co čekat, tak jsem se to rozjel," líčil Bartoš.

V cílové rovince se před Theophilose na chvilku dostal Stretton, ale brzy se znovu ujal vedení. "Křičel jsem na něj: 'Theo, běž! Theo, běž!', jak mi to říkala paní Váňová," jmenoval Bartoš Pavlu Váňovou, která se o Theophilose hlavně stará.

"Potřeboval se trošku srovnat. Je za tím pětiletá práce dnes a denně. Nebylo dne, abych na něm neseděla. To je to nejkrásnější, že nám to takhle vrátil," řekla se slzami v očích Váňová a poděkovala za pomoc i nedávno zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi. "Písničky mistra pana Gotta nám k tomu pomohly strašně moc."

Radost z triumfu Theophilose, který měl ve Velké pardubické startovat už loni, ale kvůli horečce neběžel, měl také trenér Josef Váňa starší. "Bůh je spravedlivý. Jsem rád, že se nám to povedlo," řekl Váňa, s jedenácti triumfy v pardubické nejlepší trenér.

Theophilos má více než sto majitelů v syndikátu Dostihového klubu iSport-Váňa. "Je to fantastické a přelomová událost. Tohle je budoucnost českých dostihů i dostihů ve světě. Normální lidi, kteří to milujou, se za pár peněz i díky pomoci pana Váni můžou podílet na příběhu takového koně," řekl za všechny Martin Hašek.