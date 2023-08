The Weeknd v Letňanech představil aktuální i starší hity

Praha - Kanadský zpěvák The Weeknd dnes vystoupil na letišti v pražských Letňanech. Hudebník vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye zaplněnému hledišti nabídl tucet písní ze svých posledních alb Dawn FM a After Hours i starší hity. Nechybělo ani množství převzatých písní vzniklých díky spolupracím The Weeknda s dalšími muzikanty. Koncert třiatřicetiletý rodák z Toronta na pódiu připomínajícím moderní ocelové město zahájil skladbou Take My Breath z loňské nahrávky Dawn FM. Z úspěšné desky následovaly i další dvě písně Sacrifice a How Do I Make You Love Me?

The Weeknd poté během laserové a pyrotechnické show zařadil starší písně, mezi nimi i The Hills z alba Beauty Behind the Madness z roku 2015, která se stala jeho prvním singlem číslo jedna v americké hitparádě. Mezi uvedenými písněmi, které má The Weeknd ve svém repertoáru díky spolupráci s různými hudebními kolegy, byla například skladba Crew Love z druhého studiového alba Take Care, pod kterým je podepsaný kanadský herec, zpěvák a rapper Drake. Nechyběl ani hit Starboy zahrnující spolupráci s dnes již rozpadlým francouzským elektronickým duem Daft Punk nebo skladba Low Life z alba Evol amerického rappera vystupujícího pod jménem Future.

Došlo i na The Weekndovo pět let staré EP My Dear Melancholy, které zastoupily písně I Was Never There a Call Out My Name. V závěru koncertu se nadšené zpívající a tančící publikum dočkalo velkého hitu Blinding Lights, který se stal první písní v historii žebříčku Billboard Hot 100, která se udržela v první desítce po celý rok. The Weeknd, jehož diskografie zahrnuje žánry pop, R&B, hip hop, dance i alternativu, v přídavku zařadil i skladbu Moth to a Flame, na které spolupracoval s triem Swedish House Mafia.

Po koncertu skupiny Depeche Mode, který před týdnem přinesl problémy, se vedení Prahy obávalo dopravního kolapsu. Návštěvníci, kterých podle pořadatelů dorazilo 60.000, byli dopředu upozorněni, že v místě koncertu a okolí bude nedostatek parkovacích míst. Většina poslechla doporučení, aby k cestě na akci využili městskou hromadnou dopravu. Do uzavřené oblasti byl umožněn vjezd pouze složkám integrovaného záchranného sytému, městské hromadné dopravě a rezidentům.

Hvězda žánru R&B The Weeknd je jedním z největších hitmakerů posledního desetiletí. Na začátku letošního roku jako první umělec prolomil hranici 100 milionů posluchačů za měsíc na streamovací platformě Spotify.

The Weekend je také známý svými humanitárními aktivitami. Společnost Binance, jeden ze sponzorů turné The Weeknd After Hours Til Dawn Tour, připravila ve spolupráci se zpěvákem pro účastníky pražského koncertu sběratelské digitální NFT tokeny. Jejich zakoupením přispějí účastníci na podporu potravinového fondu XO, který založil The Weeknd a spravuje Světový potravinový program (WFP). Binance také přispěla do fondu XO částkou dva miliony dolarů.