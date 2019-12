The Washington Post: USA mátly veřejnost o válce v Afghánistánu

Washington - Vlády amerických prezidentů George Bushe mladšího, Baracka Obamy i Donalda Trumpa opakovaně mátly veřejnost tvrzením o pokroku ve válečném tažení v Afghánistánu, ačkoliv tam Spojené státy ve skutečnosti výrazných úspěchů nedosáhly. Napsal to deník The Washington Post, který získal přístup k utajovaným vládním dokumentům. Představitelé USA v dokumentech přiznávají, že válečné strategie byly osudově chybné a že Washington utopil obrovské sumy peněz ve snaze přeměnit Afghánistán v moderní zemi. Afghánistán se mezitím stal nejdelší válkou v americké historii, Američané tam bojují od října 2001.

The Washington Post na základě zákona o svobodném přístupu k informacím požádal před třemi lety o materiál, který byl součástí vládní zprávy nazvané Lessons Learned (možno přeložit jako ponaučení) o příčinách nezdaru v Afghánistánu. Deník se nakonec dostal k více než 2000 dokumentů z této zprávy, jejíž součástí jsou rozhovory s více než 600 lidmi včetně neamerických činitelů spojených s NATO a také s dvaceti afghánskými představiteli.

"Někteří z těchto dotazovaných popsali otevřené a trvalé snahy americké vlády záměrně mást veřejnost," napsal The Washington Post. "Řekli, že na vojenském velitelství v Kábulu a v Bílém domě bylo běžné překrucovat statistiky, aby to vypadalo, že Spojené státy válku vyhrávají, ačkoli tomu tak nebylo," dodal deník.

Mluvčí amerického ministerstva obrany Thomas Campbell v komentáři k pondělí zprávě deníku The Washington Post uvedl, že úmyslem Pentagonu nebylo uvádět Kongres či veřejnost v omyl. "Představitelé (ministerstva) důsledně informovali o pokroku i o úkolech souvisejících s naším úsilím v Afghánistánu a poskytovali pravidelné zprávy Kongresu, v nichž tyto výzvy zdůrazňovali," sdělil Campbell.

Jedním z těch, kdo během zmíněných rozhovorů o situaci v Afghánistánu mluvil otevřeně, byl Trumpův bývalý bezpečnostní poradce Michael Flynn. "Od velvyslance po nižší pozice (všichni říkají), že odvádíme skvělou práci," řekl Flynn v roce 2015. "Opravdu? Když tedy odvádíme skvělou práci, proč se zdá, že prohráváme?" položil si otázku.

Generál Douglas Lute, který za Bushe mladšího a za Obamy sloužil jako koordinátor Bílého domu pro konflikty v Iráku a v Afghánistánu, v rozhovorech prohlásil, že americké vedení postrádalo základní porozumění Afghánistánu. "Nevěděli jsme, co děláme. Co se tady snažíme dělat?" řekl v roce 2015.

Jeffrey Eggers, který sloužil u zvláštních jednotek amerického námořnictva SEAL a poté pracoval v Bílém domě pro Bushe i pro Obamu, poukázal na obrovské finanční náklady. "Co jsme dostali za bilion dolarů (23 bilionů Kč)? Stálo to za bilion dolarů?" uvedl. "Po zabití Usámy bin Ládina jsem řekl, že Usáma se pravděpodobně ve svém vodním hrobě směje nad tím, kolik jsme v Afghánistánu utratili," dodal. Někdejšího šéfa teroristické sítě Al-Káida zabily jednotky SEAL, tělo pak Američané pohřbili do oceánu.

Šéf nezávislého úřad amerického zvláštního generálního inspektora pro obnovu Afghánistánu (SIGAR) John Sopko listu The Washington Post řekl, že zpráva Lessons Learned dokazuje, že Američanům bylo o situaci v Afghánistánu neustále lháno. Úřad SIGAR, který na projekt Lessons Learned dohlížel, byl zřízen Kongresem, aby nezávisle a objektivně dohlížel na čerpání fondů určených k rekonstrukci Afghánistánu.