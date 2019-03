Palm Beach (USA) - Tisíce jedovatých ropuch zaplavily město Palm Beach Gardens, které leží severně od Miami na Floridě. Město s 55.000 obyvateli se ocitlo v jejich obležení a bojí se rizika, které představují pro děti a domácí mazlíčky, napsal list The Washington Post.

Ropuchy se tu začaly objevovat v uplynulých týdnech v zahradách, bazénech, na chodnících i příjezdových cestách.

"Ty ropuchy jsou všude, je jich spousta, pokrývají každý čtvereční decimetr," řekla místní obyvatelka Jenni Quashaová. "Nemůžete ani projít trávou, abyste na nějakou nešlápli," dodala. "Nejsou to stovky, jsou jich tisíce," uvedla Carollyn Riceová.

Floridské sdělovací prostředky identifikovaly přemnožené obojživelníky jako ropuchy obrovské (Rhinella marina). Tyto žáby se původně ve Spojených státech nevyskytovaly, jejich přirozenou domovinou je Střední a Jižní Amerika.

Jejich přítomnost na Floridě se datuje od roku 1955, kdy jich zhruba stovka nešťastnou náhodou utekla obchodníkovi s živými zvířaty na letišti v Miami.

Ropuchy obrovské vylučují z hlavy toxickou, mléčnou tekutinu, když se cítí ohroženy, když je někdo vezme do ruky nebo když se jich dotkne. Tato látka může způsobit podráždění očí a kůže a představují vážné riziko pro kočky a psy, pokud by ropuchu pozřeli.

Podle Marka Holladaye, hlavního technika odchytové služby Toad Busters, vytvořily vytrvalé deště a teplá zima v této oblasti ideální klima pro rozmnožování ropuch.

Ropuší líheň je v jezeře na předměstí Mirabella v Palm Beach Gardens. Místní obyvatelé by měli zabránit dětem a domácím mazlíčkům, aby s nimi přišli do kontaktu. "Pokud by jich pes nebo kočka spolkli víc - byť jenom mláďat - způsobilo by jim to velký problém," řekl Holladay.

Quashaová dodala, že ropuchy značně ovlivňují kvalitu života v této oblasti. "Nemůžeme se koupat v bazénu, děti si nemůžou hrát venku, nemůžeme si posedět na zahradě," řekla. "Jenom doufáme, že se to nějak povede vyřešit, aby tahle situace skončila co nejdřív."