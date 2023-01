The Washington Post: Americké tanky dorazí na Ukrajinu koncem roku

Washington/Londýn - Spojené státy podle informací deníku The Washington Post dodají Ukrajině 31 slíbených tanků M1 Abrams až koncem letošního roku či na začátku roku příštího. Ukrajina přitom naléhá na své spojence, aby jí moderní tanky poskytli co nejrychleji. Britské tanky Challenger 2 dorazí na Ukrajinu do léta, sdělil dnes podle stanice Sky News britský ministr obrany Ben Wallace. Původně Londýn uváděl, že dodání 14 slíbených challengerů plánuje koncem března.

Tanky Abrams určené Kyjevu nebudou z amerických armádních rezerv, ale speciálně opatřeny pro Ukrajinu a vyrobeny podle zadání. Chybět jim bude obvyklé pancéřování z ochuzeného uranu, píše americký list.

Dodání strojů Abrams na Ukrajinu minulý týden oficiálně schválil americký prezident Joe Biden. Jejich vyslání do napadené země přitom Washington zpočátku odmítal. Americký ministr obrany Lloyd Austin argumentoval, že jejich ovládání je příliš složité a že Ukrajina má dostatek obrněných vozidel sovětského typu.

Pokud jde o časový rámec, dodání tanků Challenger se alespoň soudě podle dnešního vyjádření britského ministra obrany v britském parlamentu proti původně avizovanému březnu posouvá.

"Bude to do léta nebo do května. Pravděpodobně kolem Velikonoc," citovala Wallace stanice Sky News. Ministr podle ní dodal, že bezpečnostní důvody mu brání v upřesnění termínu dodávky i výcviku, při němž se mají ukrajinští vojáci naučit tanky ovládat. Velikonoce letos připadají na první třetinu dubna.

Britské ministerstvo obrany mezitím na sociálních sítích oznámilo, že do Británie už za účelem tohoto výcviku dorazila ukrajinská tanková posádka.