The Verge: Na internetu se objevil nový operační systém Windows 11

New York - Na internetu se objevil nový operační systém Windows, který se americká softwarová společnost Microsoft zřejmě chystá oficiálně představit příští týden. Na svých webových stránkách to uvádí technologický server The Verge. Nový systém podle uniklých informací ponese označení Windows 11.

Server uvedl, že na webu se objevily nejprve takzvané screenshoty systému Windows 11 a následně i celý operační systém s novým uživatelským rozhraním, startovním menu a mnoha dalšími prvky. Podle serveru jde ale jen o předběžnou verzi systému.

Z vizuálního hlediska zaregistroval server The Verge největší změny u hlavního panelu. Tlačítko Start a ikony aplikací budou nově umístěny v jeho středu, bude ale možné je přesunout zpět do levé části.

Samotné startovní menu je podle serveru výrazně zjednodušeno ve srovnání s jeho podobou ve Windows 10. The Verge také upozorňuje, že Microsoft v nových Windows začal používat zaoblené rohy.