The Times na přání Downing Street stáhly článek o Johnsonovi

Londýn - Britský deník The Times stáhl z tisku článek, který obsahoval informaci, že se premiér Boris Johnson ještě jako ministr zahraničí údajně pokusil najmout svoji budoucí ženu do veřejné funkce vedoucí kanceláře. Listu The Guardian dnes úřad premiéra potvrdil, že Timesy tak udělaly na žádost Downing Street. The Times se na žádost stanice BBC odmítly k věci vyjádřit. Autor článku Simon Walters uvedl, že si za textem stojí "na 100 procent".

Johnsonovi, který byl v té době ženatý s právničkou Marinou Wheelerovou, v jeho záměru údajně zabránili jeho poradci. Článek se v sobotu objevil v několika ranních výtiscích, z dalších vydání byl ale stažen.

Mluvčí Johnsonové označil obvinění za "zcela nepravdivé". Zdroj z Downing Street Guardianu řekl, že jde o "špinavý a hanebný příběh". Přepsanou verzi článku Timesů v sobotu publikoval na svém webu bulvární list Daily Mail, i tato verze byla nicméně záhy odstraněna.

Nejmenované zdroje řekly Guardianu, že původní informace o Johnsonovi a jeho nastávající ženě je pravdivá. Bývalý Johnsonův poradce Dominic Cummings pravdivost informace také potvrdil a uvedl, že Johnson se pokusil svoji ženu dosadit i do pozice na úřadu vlády v roce 2020. The Guardian nicméně uvádí, že Cummings je Johnsonovým "arcikritikem".

"Hovořil jsem dlouho a detailně s tiskovým mluvčím premiéra i (jeho ženy) ještě 48 hodin před tím, než šly noviny do tisku," řekl Walters BBC. "Ani jeden z nich mi tuto informaci nevyvrátil, a to ani mimo záznam," dodal Walters.

Premiér se k události nevyjádřil. Jeho mluvčí řekl Guardianu, že se "nemůže vyjadřovat k Johnsonovým aktivitám v době, než se stal premiérem". "Ostatní ale vyjasnili, že tenhle příběh je nepravdivý," dodal mluvčí.

Johnson se oženil s Carrie Symondsovou loni v květnu. Symondsová pracovala v roce 2018 jako šéfka komunikace Konzervativní strany. Johnson byl britským ministrem zahraničí v letech 2016 až 2018.