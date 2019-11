The Times: Konzervativci v programu vylučují brexit bez dohody

Londýn - Britský premiér Boris Johnson už nebude při přesvědčování voličů dál používat hrozbu, že by země mohla opustit Evropskou unii bez dohody. Ve svém předvolebním programu už Konzervativní strana o takovém scénáři vůbec nehovoří, namísto toho chce Brity získat slibem, že brexit dokončí co nejdříve a na základě dohody vyjednané premiérem. Napsal o tom britský deník The Times.

Britští zákonodárci v úterý rozhodli, že lidé v zemi půjdou 12. prosince k předčasným volbám. Premiér o jejich vypsání požádal ve snaze vyřešit pat, který nastal kolem plánovaného brexitu. Ten se měl původně uskutečnit už letos na jaře, poslední odklad z 31. října na 31. leden příštího roku EU Londýnu definitivně odsouhlasila tento týden.

Podle The Times chtějí konzervativci vyloučením brexitu bez dohody získat ve volbách hlasy umírněných voličů Liberálních demokratů, kteří mají strach z důsledků případného druhého referenda.

"Pokud budete v těchto volbách hlasovat pro konzervativce, pak budete hlasovat pro odchod s dohodou, brexit bez dohody už není na pořadu dne," řekla v rozhovoru pro tento deník ministryně kultury Nicky Morganová.

Johnson se letos v létě dostal do čela vlády se slibem, že zemi z EU vyvede v termínu 31. října, a to s dohodou, nebo i bez ní. Možnost vyvést zemi z unie bez dohody mu ale nakonec zapověděl parlament.