Londýn - Brankář Arsenalu Petr Čech by se po letním ukončení fotbalové kariéry mohl vrátit do Chelsea, za kterou hrál jedenáct let. Podle britského listu The Times chtějí "Blues" nabídnout své bývalé opoře trenérské angažmá nebo roli ambasadora klubu.

Šestatřicetiletý Čech, jenž svůj záměr uzavřít po sezoně kariéru oznámil v úterý, přišel do Chelsea v roce 2004 z Rennes. S londýnským týmem bývalý reprezentant vybojoval 15 trofejí včetně triumfů v Lize mistrů a Evropské lize a čtyř mistrovských titulů.

Gólmanskou jedničkou Chelsea byl Čech až do své poslední sezony, v níž tehdejší trenér José Mourinho vsadil na mladšího Belgičana Thibauta Courtoise. Český rekordman v počtu vychytaných čistých kont v Premier League (202) následně v létě 2015 odešel do konkurenčního Arsenalu.

Čech uvedl, že svou budoucnost bude řešit až po skončení tohoto ročníku. V současnosti je asistentem hlavního kouče Chelsea Maurizia Sarriho další bývalý gólman "Blues" a někdejší Čechův spoluhráč Ital Carlo Cudicini.