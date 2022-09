The Times: Britská premiérka se v pondělí setká s americkým prezidentem Bidenem

ČTK/AP/House of Commons

Londýn - Nová britská premiérka Liz Trussová se v pondělí setká s americkým prezidentem Joe Bidenem a dalšími světovými vůdci, kteří se shromáždí v Londýně před pohřbem královny Alžběty II. Informoval o tom dnes list The Times. Česko bude na smuteční ceremonii zastupovat premiér Petr Fiala.

Trussová by se mohla rovněž sejít i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, australským premiérem Anthonym Albanesem a kanadským premiérem Justinem Trudeauem, doplnil britský deník.

Downing Street i britské ministerstvo zahraničí již dříve zdůraznily, že pohřeb nebude sloužit k diplomatickým jednáním. A to i přesto, že na státní pohřeb královny Alžběty II. přicestuje do Londýna více než 100 hlav států a vlád. Rozhovory se zahraničními státníky budou především o vzdání úcty a budou velmi decentní, citoval list The Times svůj zdroj.