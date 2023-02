The Times: Británie a EU se blíží pobrexitové dohodě o Severním Irsku

Londýn - Británie a Evropská unie uzavřely celní dohodu, která by mohla otevřít cestu k ukončení sporů ohledně Severního Irska po odchodu Británie z Evropské unie (EU). O průlomovém souhlasu Bruselu s návrhem, který by ukončil kontroly zboží mířícího na severoirský trh. EU také poprvé připustila, že Evropský soudní dvůr by mohl rozhodovat o otázkách týkajících se britské provincie pouze v případě, že by mu případ postoupily samy severoirské soudy. Informoval o tom web deníku The Times.

Celní část britsko-unijní dohody chtěli vyjednavači veřejně představit už v prosinci, ale na poslední chvíli oznámení zrušili, píše list. Podle jednoho ze zdrojů se EU obávala, že by premiér Rishi Sunak neprosadil celý balík u severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) ani u stoupenců brexitu ve vlastní Konzervativní straně. Londýnský zdroj uvedl, že Sunak chtěl mít celou dohodu připravenou k podpisu, místo aby ji oznamoval po částech.

Podle obou zdrojů musely obě strany ustupovat ze svých požadavků. Celní dohoda v mnohém vychází z britského návrhu. Zboží pro severoirský trh nebude kontrolováno, zboží určení k dalšímu exportu projde celní kontrolou v přístavech v Severním Irsku, popisuje dohodu The Times. Británie a EU budou navíc sdílet údaje o pohybu přepravců.

Rozhovory o severoirském protokolu, tedy o té části brexitové dohody, která hovoří o kontrolách zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie, byly po sedmiměsíční pauze obnoveny loni v říjnu. Šéf britské diplomacie James Cleverly na začátku roku uvedl, že jednání postupují poměrně rychle.

Británie formálně opustila EU před téměř třemi lety. Učinila tak na základě dohody, která ošetřuje i klíčovou výzvu v podobě zachování volného režimu na hranici Severního Irska s Irskou republikou, z níž se v důsledku brexitu stala hranice EU. Nakonec se Londýn a Brusel dohodly, že na uvedenou část Spojeného království se budou nadále vztahovat pravidla jednotného unijního trhu, zatímco kontroly zboží budou probíhat při jeho cestě mezi regionem a zbytkem Británie.