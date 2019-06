The Times: Brexit bude opět odložen kvůli dalšímu hlasování

Londýn - Německo a další členské státy EU podpoří další odložení brexitu, bez ohledu na to, kdo v premiérském křesle vystřídá Theresu Mayovou. S odvoláním na nejmenovaný vysoce postavený evropský zdroj to dnes napsal britský deník The Times.

Většina vlád členských států se podle zdroje domnívá, že budoucí lídr britských konzervativců bude nucen do konce října, kdy vyprší stávající lhůta pro odchod Spojeného království z EU, vyhlásit druhé referendum, které by dolní komoru britského parlamentu dostalo z patové situace. Podle zdroje se proto počítá i s variantou dalšího odkladu do jara.

"Nenávidíme to... ale dáme jim další odklad. Nikdo nakonec nechce být ten, kdo to ukončí," uvedl zdroj.

Přestože Boris Johnson a většina ostatních kandidátů na příštího šéfa konzervativců trvají na tom, že Británie EU opustí 31. října, pokud nutno i bez dohody, nejméně 25 vlád dalších členských zemí EU je připraveno souhlasit s dalším odkladem, uvedl zdroj. Většina členských států unie se podle zdroje po komunikaci s britskými diplomaty domnívá, že se do konce října Británii nepodaří odejít s dohodou a že snaha prosadit odchod bez dohody by pro nového premiéra byla politickou sebevraždou.

Zároveň se však většina evropských vlád podle zdroje shoduje, že nové datum brexitu nesmí být později než v červnu příštího roku, protože se členské státy budou muset dohodnout na budoucím víceletém finančním rámci unie, tedy dlouhodobém rozpočtu pro roky 2021 až 2027.