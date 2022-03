The Times: Abramovič se podílí na jednání Moskva-Kyjev, setkal se s prezidenty

Londýn - Ruský miliardář Roman Abramovič se osobně podílí na mírovém vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou. Informoval o tom list The Times. V rámci rozhovorů se v Kyjevě setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a v Moskvě navštívil jeho ruského protějška Vladimira Putina, píše list.

Abramovič při setkání Putinovi údajně předal ručně psaný dopis od Zelenského s podmínkami nutnými k ukončení války, který ruský státník nepřijal nadšeně. V Istanbulu se miliardář setkal s Rustemem Umerovem, krymským Tatarem a poslancem ukrajinského parlamentu, který je podle The Times zástupcem Kyjeva při jednáních.

Oba muži následně odcestovali přes Varšavu do ukrajinské metropole, kde se se oligarcha osobně setkal se Zelenským. Vzhledem k tomu, že na Abramovičovo soukromé letadlo se vztahují sankce EU, létal letadlem registrovaným na tureckou společnost.

Abramovič je jediným ruským oligarchou, který veřejně prohlásil, že se snaží přimět Moskvu k nalezení mírového řešení konfliktu, napsal list The Wall Street Journal. Několik dní po zahájení ruské invaze Abramovičova mluvčí sdělila, že podnikatel nabídl ukrajinské vládě pomoc s "dosažením mírového řešení". Podle Británie a EU má ale blízké vazby na Putina, země ho proto zahrnuly na sankční seznam.

O možném zapojení miliardáře do mírových rozhovorů už minulý týden informoval s odvoláním na své zdroje list Financial Times, podle kterého tuto diplomatickou linku osobně schválil Putin. Tři lidé podle tohoto listu uvedli, že Abramovič se poté, co obdržel Putinovu podporu, setkal s vysokým představitelem úřadu ukrajinského prezidenta, aby pomohl s přípravou rozhovorů.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov minulý pátek uvedl, že se Abramovič do vyjednávání zapojil v jeho počáteční fázi. Mírové rozhovory podle mluvčího od té doby pokračují na úrovni delegací.

Další kolo jednání začne podle obou stran v úterý v Turecku, zásadní průlom více než měsíc od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu neočekává ani Moskva, ani Kyjev.