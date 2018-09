Londýn - Jedním z mužů obviněných za útok na bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala je 39letý plukovník ruské vojenské rozvědky Anatolij Vladimirovič Čepiga. Britský deník The Telegraph dnes takto označil muže, který je dosud známý veřejnosti jako Ruslan Boširov. Čepiga podle listu bojoval v konfliktech v Čečensku a na Ukrajině a je držitelem nejvyššího ruského vyznamenání.

Británie z otravy Skripala a jeho dcery nervovým jedem obvinila kromě Boširova také muže, který je známý jako Alexandr Petrov. Britské úřady dříve uvedly, že příslušníci vojenské rozvědky GRU pravděpodobně do Británie cestovali pod falešnými jmény. Muži odpovídající vzhledem fotografiím zveřejněným britskou policií později v rozhovoru s televizí RT řekli, že Boširov a Petrov jsou jejich skutečná jména a že do Skripalova bydliště v jihoanglickém Salisbury přijeli za památkami.

The Telegraph napsal, že skutečnou identitu Boširova odhalil ve spolupráci s investigativním webem Bellingcat. Zjištění podle listu ukazuje jako lži tvrzení (ruského prezidenta Vladimira) Putina o tom, že jsou to nevinní civilisti.

Čepiga prý v roce 2001 dokončil studia na vojenské akademii na ruském Dálném východě a poté nastoupil k útvaru speciálních jednotek, s nimiž absolvoval tři turnusy ve druhé čečenské válce. V roce 2014 byl podle The Telegraph vyslán na Ukrajinu. O několik měsíců později mu prezident Putin udělil řád Hrdiny Ruské Federace při "utajené ceremonii".

The Telegraph dále zjistil, že Čepigův komplic do Británie cestoval pod svým pravým křestním jménem a krycí bylo pouze příjmení. Protiteroristická policie údajně jeho pravou totožnost zná. The Telegraph citoval nejmenovaného bývalého vysokého důstojníka ruské armády, podle nějž nasazení osoby s hodností a zkušenostmi Čepigy v Salisbury naznačuje, že rozkaz o útoku přišel "z nejvyšších pater". Takový je i postoj britských úřadů.