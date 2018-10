Birmingham - Bývalý britský ministr zahraničí Boris Johnson řekl podle bulvárního listu The Sun svým stranickým kolegům, že by odsunul brexit nejméně o půl roku, pokud by místo Theresy Mayové usedl do premiérského křesla. Johnson bude dnes hovořit na stranické konferenci v Birminghamu.

Šest měsíců by podle bývalého ministr zahraničí, který vládu Mayové opustil kvůli neshodám ohledně vyjednávání Londýna s Bruselem, mělo stačit na opětovné nastartování rozhovorů o brexitu, které jsou nyní na mrtvém bodě.

Podle listu The Sun se Johnson některým ministrům britské vlády o možnosti odsunout odchod Spojeného království z EU, který je naplánován na 29. března příštího roku, zmínil v souvislosti se snahou připravit si půdu pro svržení premiérky Mayové.

Johnson bude dnes hovořit na konferenci Konzervativní strany v Birminghamu. Očekává se, že bude kritizovat premiérčin brexitový plán.

Podle průzkumu mezi konzervativci, o kterém informoval The Sun, Johnson zůstává s 30 procenty favoritem coby případný nástupce Theresy Mayové ve funkci předsedy vlády. Na druhém místě členové vládní strany jmenovali ministra vnitra Sajida Javida (19 procent).

V Birminghamu se dál radí konzervativci, hvězdou bude Johnson

V britském Birminghamu dnes pokračuje konference vládní Konzervativní strany, kterou rozděluje spor o podobu nadcházejícího odchodu Spojeného království z Evropské unie. Mezi řečníky, kteří vystoupí, bude v dopoledním bloku ministr vnitra Sajid Javid a dvě hodiny po poledni si delegáti poslechnou někdejšího ministra zahraničí Borise Johnsona.

Bývalý šéf diplomacie patří mezi nejhlasitější odpůrce brexitového plánu premiérky Theresy Mayové, který v nedávném rozhovoru nazval "vyšinutým". Podle agentury Bloomberg se tak dá očekávat, že Johnson bude jednou z hvězd dnešního programu. Sama Mayová promluví až ve středu.

V pondělí na sjezdu například zaznělo, že Británie se nesmí nechat Evropskou unií šikanovat. V nezvykle ostrém prohlášení to řekl ministr pro brexit Dominic Raab, který tak reagoval na neochotu Bruselu odsouhlasit Mayové plán. Británie podle Raaba raději opustí blok bez dohody, než aby přistoupila na jednostranné ujednání.