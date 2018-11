Londýn - Někteří britští ministři a také někteří labourističtí zákonodárci debatují o možnosti připojení Británie k Evropskému sdružení volného obchodu (EFTA), pokud britský parlament odmítne dohodu o brexitu, který s Evropskou unií dojednala premiérka Therera Mayová. Napsal to dnes britský deník The Sun.

Podle bulvárního listu britský ministr životního prostředí Michael Gove a ministryně práce Amber Ruddová vytvořili napříč stranami alianci, která má prosazovat členství v EFTA. Někteří ministři se přitom údajně už vzdali naděje, že brexitová dohoda, jak ji vyjednala Mayová, projde parlamentem.

"Hroutí se nám to. Opozice je zjevně tak silná, že Theresa bude muset opravdu bojovat, aby to teď zvrátila," citoval The Sun nejmenovaného britského ministra.

Myšlenka nazývaná "Norsko plus" spočívá v tom, že Spojené království by se připojilo k EFTA, aby si na několik let udrželo hospodářskou stabilitu, zatímco Londýn bude ze silnější pozice jednat o dohodě o volném obchodu, vysvětluje The Sun.

Návrh brexitové dohody připravený britskými a unijními vyjednavači podpořil v neděli mimořádný summit EU. Mayovou však čeká obtížný úkol prosadit dokument ve skepticky naladěném britském parlamentu, v němž vystoupí dnes odpoledne.

Sdružení a zónu volného obchodu EFTA v současnosti zahrnuje pouze Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Británie před více než půl stoletím pomáhala toto sdružení vytvořit jako protiváhu k Evropskému hospodářskému společenství (EHS), tedy předchůdci Evropské unie.

V roce 1972 však Británie z EFTA vystoupila, aby se stala členem EHS. Sdružení EFTA už v roce 2016, záhy po referendu, na jehož základě Británie odchází z EU, dala najevo, že by opětovné přičlenění Británie uvítala.

Dohoda o odchodu Británie z EU mimo jiné konstatuje, že obě strany mají zájem o ambiciózní, široké a vyvážené hospodářské partnerství. Cílem má být vznik zóny volného obchodu s těsnou celní a regulační spoluprací a pravidly.