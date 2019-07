The New York Times: Šéf tajných služeb USA Coats chce odstoupit

Washington - Šéf amerických tajných služeb (DNI) Dan Coats se v nadcházejících dnech chystá odstoupit a prezident Donald Trump zvažuje, že ho nahradí kongresmanem Johnem Ratcliffem. S odvoláním na své zdroje to dnes napsal deník The New York Times, který Ratcliffa označil za prezidentova věrného zastánce.

Trump měl v minulosti s Coatsem několik sporů, které se týkaly ruského vměšování do amerických voleb. Například před rokem Trump po summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách prohlásil, že Moskva k ovlivňování voleb neměla žádný důvod a že Putin veškerá obvinění popřel. Takový komentář se americkým tajným službám nelíbil a Coats dokonce vydal prohlášení, že si stojí za závěrem, že Rusko zasahovalo do prezidentských voleb v USA v roce 2016 a že se Moskva snaží podkopat americkou demokracii. Trump následně na twitteru napsal, že americkým tajným službám velmi důvěřuje.

Rozmíšky mezi prezidentem a Coatsem se týkaly i hodnocení Severní Koreje či teroristické sítě Islámský stát (IS). Coats letos v lednu na slyšení v Kongresu prohlásil, že je nepravděpodobné, že se KLDR vzdá všech svých jaderných zbraní, a že IS má v Sýrii a Iráku stále tisíce bojovníků. Trump přitom tvrdil, že ve vztahu k Pchjongjangu bylo dosaženo velkého pokroku a že IS byl v Sýrii poražen. Na adresu tajných služeb prezident tehdy řekl, že by se vzhledem k mylnému hodnocení zahraničních služeb měly vrátit do školy. Roztržku ale nakonec Bílý dům urovnal s tím, že chybu nesou novináři, kteří dezinterpretovali Coatsovy výroky v Kongresu.

Zmíněný ruský vliv na volby prověřoval zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který se zaměřil i na tehdejší Trumpův volební štáb. Mueller ale nenašel žádný důkaz, že by Trump či někdo z jeho kampaně s Moskvou spolupracovali. Ve středu Mueller vypovídal o vyšetřování v Kongresu, kde čelil Ratcliffovým ostrým otázkám.

Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla po teroristických útocích na USA v září 2001 a Coats ji od března 2017 zastává jako v pořadí pátý. Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu.