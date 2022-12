The New York Times: Jak si skutečně užít vánoční svátky

New York - Není žádným tajemstvím, že svátky jsou stresující. Americká psychiatrická asociace (APA) loni provedla průzkum mezi více než 2000 dospělými a z nich až 41 procent uvedlo, že u nich v tomto období narůstají obavy. Letos 31 procent lidí očekává, že budou ještě vystresovanější než loni. Důvodů je mnoho: společenské povinnosti, starosti s dárky, napětí v rodině, problémy s cestováním, finanční obavy - ten seznam by mohl pokračovat. List The New York Times (NYT) proto požádal odborníky, aby dali dohromady seznam doporučení, jak se během Vánoc vyhnout přehnanému stresu.

Toto roční období může být tak hektické, až se zdá, že přetížení je nevyhnutelné. Ale pokud si naložíte ještě další povinnosti a vyvolá to u vás chuť křičet, možná by bylo vhodné nastavit si hranice, říká terapeutka Nedra Gloverová Tawwabová. Nejprve si určete, co je důležité, říká. Podívejte se na závazky ve svém kalendáři a rozhodněte se, kolik času a energie jste ochotni věnovat každému z nich, radí psycholožka Afton Kapuscinská. Jakmile máte priority srovnané, musíte se naučit říkat ne.

Pro některé z nás je rodinné napětí samostatnou sváteční tradicí. Sociolog Karl Pillemer proto navrhuje několik pravidel. Připomeňte si, že rodinná setkání nejsou příležitostí k tomu, abyste někoho napravovali, říká Pillemer. Je lákavé zabrousit do složitých nebo osobních témat, ale vyhněte se tomu, abyste sváteční jídlo využili k přesvědčování rodičů, aby se lépe starali o své zdraví. Pokud jde o vypjaté politické diskuse, položte si otázku: Je nějaká šance změnit postoje a myšlení? Pokud je odpověď záporná, nezapojujte se, dodává sociolog.

Pokud vás vášnivá debata nebo stresující rodinná situace zláká, zkuste "přijmout strategii nedostatečné reakce", řekl. Místo okamžité odpovědi sledujte, co vaši blízcí dělají a jak se cítíte. Můžete si představit, že jste výzkumník, který sleduje vývoj interakcí vaší rodiny, spíše než někdo zapletený do dramatu. Podle Pillemera je také důležité dopřát si fyzický odstup.

Ekonomické starosti způsobily, že letošní svátky jsou pro některé obzvláště stresující. Přesto je možné prožít smysluplný a nezapomenutelný prosinec. Finanční kouč Rick Kahler navrhuje, abyste si udělali čas a zamysleli se nad tím, co si můžete reálně dovolit. Jakmile budete mít rozpočet, prodiskutujte se svými blízkými, čeho si v tomto období nejvíce ceníte, a stanovte si priority výdajů na tyto věci, řekla sociální pracovnice Judith Gruberová.

Tajný Santa je osvědčeným způsobem, jak snížit náklady na dárky - ale jednou z možností je také darovat lidem zážitky místo předmětů. Mezi levné nápady patří uspořádání zimní túry, naplánování výletu do muzea v den, kdy jsou volné vstupenky, pití horké čokolády a bruslení nebo večírek s pečením sušenek či hraním her.

Opulentní sváteční hostina může pro hostitele představovat obzvlášť velkou finanční zátěž, protože je v ní často zahrnuto mnoho tradic. Abyste omezili náklady, aniž byste ji museli zrušit, finanční poradce navrhuje, aby každý z hostů přinesl nějaké jídlo.

Prázdniny mohou v některých dětech vyvolat to nejhorší. Ale ve skutečnosti to není jejich vina, říká sociální pracovnice Carla Naumburgová. "Jejich rozvrh a rutina se rozpadají," dodala. Někteří rodiče tento odklon od řádu vítají, a to je v pořádku. Pokud se ale vaše dítě stává divokým a vás to stresuje, nastavte hranice. Možná vaše děti potřebují dodržovat brzký čas na spaní - dokonce i u babičky. Možná potřebují jít každý den ven a vybít si trochu energie bez ohledu na to, co má zbytek rodiny v plánu. Naumburgová doporučuje, abyste dětem sestavili rozvrh, i když některé dny jsou vyhrazeny pro poflakování.

Během svátků je velký tlak na to, abychom byli společensky aktivní. Kvůli těmto očekáváním se můžete cítit smutně, zejména pokud jsou vaše sociální sítě plné večírků, na které jste nebyli pozváni, nebo lidí, kteří zřejmě využili sváteční atmosféru tak, jak vy nemůžete. Omezit používání sociálních sítí je jedním ze zřejmých řešení. Ale i vděčnost může být účinným lékem na prázdninový strach z toho, že něco promeškáte, říká psycholožka Jaime Kurtzová, která provedla rozsáhlý výzkum schopnosti vědomě si všímat pozitivních zážitků.

Věnujte nějaký čas úvahám o věcech, které očekáváte, doporučuje Kurtzová. Zeptejte se sami sebe: Na co a na jaké tradice se těším? Výzkumy ukazují, že pozitivní očekávání vám může pomoci zlepšit náladu a zmírnit stres. Můžete si ale také s někým popovídat o tom, na co se těšíte, pokud vám to přijde přirozenější. Během svátků se snažte vychutnat si toto období. Pomalu a záměrně ukusujte svá oblíbená jídla, abyste si všímali jejich chuti a textury. Zastavte se a oceňte útulnost svého domova. Stačí pět vteřin a v klidu si uvědomíte, co prožíváte, dodává psycholožka.