The Moscow Times: Uljanovsk by se mohl stát ruským Bergamem

Uljanovsk (Rusko) - "Ale prosím vás! Virus? Jaký virus?" Pětatřicetiletá podnikatelka Olga odmítavě mává rukou. "Je to spiknutí a ne virus. Čí spiknutí? Číňanů, koho jiného?! Vypustili to, aby předhonili Evropu a Rusko a ovládli svět. Mají na to vakcínu."

Olga z ruského města Uljanovsk, které má 600.000 obyvatel, papouškuje názor, který je ve městě značně oblíbený: žádná epidemie není. Umírají jen "nemocní, staří lidé a ti, co mají AIDS". A jediným účelem karantény je "zničit podnikání", napsal zpravodajský server The Moscow Times.

Uljanovsk leží 850 kilometrů jihozápadně od Moskvy na malebném místě u řeky Volhy. Ale silnice jsou špatné, každé druhé semafory jsou rozbité a guvernér obyvatele povzbuzuje, aby porodili děti na státní svátek, aby vyhráli terénní vůz UAZ. Ty se vyrábějí právě tady, v rodišti Vladimira Iljiče Lenina.

V podobných městech po celém Rusku žijí desítky milionů Rusů. Koronavirus, v nějž v Uljanovsku pořád ještě spousta lidí nevěří, se do města dostal nečekaným způsobem. Dovezl ho sem syn poslance regionálního parlamentu Michaila Rožkova. Mladík, který chodil do školy v Anglii, přiletěl domů, necítil se dobře a začal kašlat. Jeho vlivný otec ho dovezl do nemocnice - vlastně hned do několika nemocnic, protože nikde neměli test, kterých je údajně všude dostatek.

Poslanec použil všechny páky, aby nechal syna otestovat. Nakonec se zjistilo, že je pozitivní na koronavirus a byl umístěný do místní dětské nemocnice pro infekční pacienty. Rožkov se na facebooku omluvil: "Je nám opravdu velmi líto, že se tento problém neomezil jen na naši rodinu, ale postihl celý region. Omlouváme se, že jsme nedodržovali správně pravidla izolace."

A tak se Uljanovsk dozvěděl o viru. Od té doby se statistika nakažených osob koronavirem v regionu nezměnila - stále uvádí jen jednu osobu. Ale místní lékaři těmto statistikám nevěří. A v soukromých rozhovorech přiznávají, že oblast pravděpodobně není připravená na rozsáhlou epidemii.

Uljanovská oblast na tom není ekonomicky příliš dobře a místní obyvatelé cestují podstatně méně, než například lidé z relativně bohatší Samarské nebo Kazaňské oblasti. Prakticky nikdo nikam nejezdí, protože si to lidé nemohou dovolit. To mohlo zatím šíření nákazy zpomalovat.

Guvernér oblasti navíc tvrdí, že jsou zcela připraveni se s virem vypořádat. Na jednotkách infekčních chorob je podle něj 203 lůžek a jejich počet se dá zvýšit na 700. Místní zdravotní odbor oznámil, že mají k dispozici 436 ventilátorů. Právě koupili 12 nových a požádali o 250 dalších.

Úřady také narychlo zorganizovaly nutné opravy infekčních jednotek v nemocnicích. Poměrně skrovná suma - osm milionů rublů (asi 2,7 milionu korun) - byla vyčleněna z regionálního rozpočtu na úpravy městské nemocnice Novouljanovsk, kde jsou na pozorování obyvatelé vracející se ze zahraničí, pokud u nich není možná domácí izolace. Hlavní městská nemocnice dostala více než pět milionů rublů, ale lékaři žertují, že to stačí sotva na vymalování toalet a opravu zavírání dveří.

Mnoho doktorů, s nimiž mluvil list The Moscow Times, uvedlo, že dobré statistiky jsou nadsazené. "Říkají, že máme v regionu 436 ventilátorů. Ale jak je počítají? Vytáhli ze skladů staré plicní ventilátory, včetně těch, které nefungují a už byly odepsané. A teď se je znovu snaží zprovoznit," uvedl jeden z lékařů. Ty ventilátory, které jsou funkční, pro změnu nejsou volné. "Virus je jedna věc. Ale nikdo nevyhlásil moratorium na srdeční infarkty, mrtvice nebo automobilové nehody. Pořád máme pacienty na ventilátorech," dodal.

Dmitrij Malych, pediatr z Uljanovsku, řekl listu The Moscow Times, že v oblasti je katastrofální nedostatek ochranných prostředků jak pro zdravotníky, tak pro obyvatele. "V lékárnách nemají žádné ochranné masky a ve zdravotních střediscích naprosto chybí profesionální respirátory a ochranné obleky před biochemickými látkami."

"Pro svou osobní potřebu si kupuju respirátory za vlastní peníze a platím mnohem víc, než jsou oficiální ceny. Není jich dost, a tak ceny diktuje trh," uvedl Malych s tím, že doktoři a sestry si šijí vlastní masky z plenek a fáčoviny - ale té už je v celé oblasti také nedostatek.

Alexej Kurinyj, poslanec regionálního parlamentu a člen zdravotního výboru městské rady, pokládá za největší problém diagnostiku. "Pořád nemáme funkční systém testování, a tak nemůžeme ani zhruba odhadnout rozsah problému. Testována byla jen velmi malá skupina lidí, a proto nám jejich počty nemohou poskytnout úplný obrázek epidemie, kterou tu máme," řekl.

Kurinyj je odborník. Vystudoval medicínu a svého času řídil městskou lékařskou záchrannou službu. A pokud se bude podle něj epidemie v Rusku vyvíjet podle italského scénáře, pak by se Uljanovsk a jeho okolí mohly změnit na Bergamo.

"Nemáme dostatek ventilátorů. Počtům ventilátorů, které uvádějí úřady, se nedá věřit a spousta z nich je zastaralá. Realisticky si myslím, že bychom neuvolnili víc než stovku ventilátorů - a půlka z nich by se nejspíš rozbila. A chybí nám na ně takové náhradní díly, jako jsou ventily," uvedl. "Jestli se tu rozjede epidemie a počet pacientů dosáhne 800 až 1000, zdravotní systém to nezvládne," dodal Kurinyj.